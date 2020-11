Υγεία - Περιβάλλον

Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας: Δραματική έκκληση για αίμα

«Στην πιο κρίσιμη και δύσκολη περίοδο που διανύουμε και στη χώρα μας, λόγω της πανδημίας COVID-19, η επίδειξη αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπό μας είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, καθώς οι ελλείψεις σε αίμα λαμβάνουν τραγικές διαστάσεις με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη μετάγγισης να κινδυνεύουν!» , αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας που προσθέτει:

«Για τους 4.000 περίπου πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο ανά την χώρα, η μετάγγιση αίματος είναι η μοναδική θεραπεία τους.

Οι αιμοδοσίες των νοσοκομείων της χώρας μας αλλά και οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών έχουν λάβει όλα τα μέτρα, προκειμένου να γίνεται η αιμοληψία με ασφάλεια πλέον και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ η μετακίνηση ενόψει lockdown έχει συμπεριληφθεί στο έντυπο και στα sms.

Αγαπητοί φίλοι μας σας απευθύνουμε έκκληση να προσέρθετε, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα και με ασφάλεια, να αιμοδοτήσετε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.

Ας μην αφήσουμε καμιά ζωή να κινδυνέψει!».