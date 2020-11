Life

Λούκας Γιώρκας: η εκκλησία είναι “νοσοκομείο” για τον άνθρωπο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και για τις δύσκολες φάσεις που πέρασε λόγω της αναγνωρισιμότητάς του.