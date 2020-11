Οικονομία

SURE: πως θα διατεθούν τα 2 δις ευρώ που εκταμιεύτηκαν

Τα χρήματα αυτά αποτελούν δάνειο, αλλά με εξαιρετικά χαμηλό έως και μηδενικό επιτόκιο.

Επτά μήνες μετά την απόφαση του Eurogroup για τη δημιουργία του προγράμματος SURE προκειμένου να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας στις ευρωπαϊκές χώρες λόγω των επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημία και έξι μήνες από τη θέσπιση του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα πρώτα χρήματα, 2 δις ευρώ, από τα 2,72 δις που συνολικά δικαιούται η χώρα μας, μπήκαν στα κρατικά ταμεία.

Από το ποσό των 2 δισ. ευρώ αποτελεί δάνειο του οποίου το επιτόκιο είναι εξαιρετικά χαμηλό έως μηδενικό :

-το 1 δισ. ευρώ θα αποπληρωθεί σε 5 έτη με μηδενικό επιτόκιο. Δεδομένου και της πολύ χαμηλής απόδοσης των ελληνικών ομόλογων, αν αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο αποφάσιζε να προχωρήσει σε έκδοση 5ετούς ομολόγου θα λάμβανε το 1 δισ. ευρώ με επιτόκιο γύρω στο 0,3% με 0,4%

-το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ θα αποπληρωθεί σε 30 έτη με επιτόκιο 0,3%. Αντίστοιχα αν το ελληνικό δημόσιο έκδιδε 30ετές ομόλογο, το επιτόκιο με το οποίο θα δανειζόταν από τις αγορές θα κυμαίνονταν στο 1,4% με 1,5%.

«Τα χρήματα αυτά χρηματοδοτούν δράσεις που κατά κύριο λόγο έχουν προηγηθεί, αλλά βελτιώνουν τα ταμειακά μας διαθέσιμα και μας επιτρέπουν με ασφάλεια να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες της κοινωνίας τους επόμενους μήνες ενώσω θα συνεχίζει η πανδημία και μέχρι τα εμβόλια να θέσουν τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη» σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha .

Υπενθυμίζεται ότι τα χρήματα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE κατευθύνονται για την κάλυψη :

των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού που χορηγείται στους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας των οποίων οι συμβάσεις έχουν ανασταλεί

των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων των οποίων η σύμβαση έχει ανασταλεί

της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που χορηγείται στους ελεύθερους επαγγελματίες

των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για μισθωτούς σε επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα

της υλοποίησης του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Πηγή: Ναυτεμπορική