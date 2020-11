Τεχνολογία - Επιστήμη

Δίας και Κρόνος θα “συναντηθούν” για πρώτη φορά μετά τον Mεσαίωνα

Πότε αναμένεται οι δύο πλανήτες να προσφέρουν το σπάνιο αστρονομικό θέαμα.

Ένας πολύ σπάνιος πλανητικός «γάμος» θα τελεστεί τον επόμενο μήνα καθώς, για πρώτη φορά από τον Μεσαίωνα.

Στις 21 Δεκεμβρίου, ανήμερα του χειμερινού ηλιοστασίου, οι μεγάλοι πλανήτες Δίας και Κρόνος, φαινομενικά θα πλησιάσουν τόσο πολύ ο ένας τον άλλο που θα μοιάζουν σαν είναι ένας διπλός πλανήτης. Το θεαματικό αυτό αστρονομικό φαινόμενο είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί στο γήινο νυχτερινό ουρανό μετά τον Μεσαίωνα.

Οι προσεγγίσεις των δύο πλανητών -όπως φαίνονται από το δικό μας πλανήτη - είναι σχετικά αραιές, καθώς συμβαίνουν κάθε 20 περίπου χρόνια. Όμως η φετινή σύζευξη είναι ξεχωριστή, επειδή Δίας και Κρόνος θα έλθουν τόσο κοντά που θα μοιάζουν σαν ένας διπλός πλανήτης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του καθηγητή αστρονομίας Πάτρικ Χάρτιγκαν του Πανεπιστημίου Ράις του Τέξας, την τελευταία φορά που μπορούσαν οι άνθρωποι να δουν κάτι παρόμοιο, ήταν στις 4 Μαρτίου 1226.

Οι δύο πλανήτες προσεγγίζουν ο ένας τον άλλο στον ουρανό της Γης ήδη από φέτος το καλοκαίρι και στις 21 Δεκεμβρίου θα τους χωρίζει φαινομενικά μόνο το ένα πέμπτο της διαμέτρου της Σελήνης. Εκείνο το βράδυ, τόσο οι δύο πλανήτες όσο και αρκετοί από τους μεγαλύτερους δορυφόρους τους θα είναι ορατοί ταυτόχρονα από τα τηλεσκόπια.

Όσοι προτιμούν να περιμένουν, θα ξαναδούν το κοντινό ζευγάρι Δία και Κρόνου τον Μάρτιο του 2080, ενώ αυτό δεν θα ξανασυμβεί έως το 2400.