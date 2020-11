Υγεία - Περιβάλλον

Μπουρλά: εξαιρετικά υπερήφανος για τον τρόπο που η Ελλάδα αντιμετώπισε τον κορονοϊό

Τόνισε ότι η χώρα μας ξεχωρίζει ως μια από τις πιο επιτυχημένες χώρες στην αντιμετωπισή της πανδημίας. Τι δήλωσε για το εμβόλιο της Pfizer.

«Ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετώπισε την πανδημία και το γεγονός ότι πραγματικά ξεχωρίζει ως μια από τις πιο επιτυχημένες χώρες στην αντιμετώπιση της είναι κάτι που με κάνει εξαιρετικά υπερήφανο» λέει, στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Αλμπετ Μπουρλά.

O κ. Μπουρλά, στη συνέντευξή του, τόνισε ακόμη ότι «ο ιός είναι ο εχθρός» και σημείωσε:« Εργαζόμαστε με πρωτοφανή ταχύτητα. Ιστορικά, η ανάπτυξη των εμβολίων για ένα νέο παθογόνο διαρκεί πολλά χρόνια. Λόγω του επείγοντος της κατάστασης προκαλούμε τον εαυτό μας να προχωρήσουμε την έρευνά μας σε ένα επιταχυνόμενο χρονικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει το να σκεφτούμε ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε παράλληλα, χωρίς να παραλείψουμε βήματα, αλλά μελετώντας νέους τρόπους να κάνουμε τα πράγματα και όχι διαδοχικά».

Ο κ. Μπουρλά τόνισε ακόμη:«Παρότι η Pfizer κινείται με εξαιρετική ταχύτητα, εν μέρει χάρη στην τεχνολογία mRNA, η διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας είναι εξαιρετικά σημαντική σε όλη την ανάπτυξη».

Τέλος αναφερόμενος στην Θεσσαλονίκη ο κ. Μπουρλά σημειώνει:«Ο κόμβος μας στη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει κοιτίδα για υψηλού επιπέδου τεχνικές και άκρως εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι Advanced Analytics και Agile Software Development».