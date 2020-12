Κοινωνία

Δελλατόλας - Αμυράς για την δύσκολη εξίσωση της άρσης του lockdown (βίντεο)

Σχολιάζουν τις δύσκολες αποφάσεις που καλείται να πάρει η Κυβέρνηση για το άνοιγμα της αγοράς εν όψει της εορταστικής περιόδου.