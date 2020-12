Life

Mockumentary του Τσάρλι Μπρούκερ με τον Χιού Γκραντ

Με ποιόν τρόπο θα συμμετέχει ο δημοφιλής Βρετανός ηθοποιός.

Ο δημιουργός του Black Mirror, Τσάρλι Μπρούκερ, ετοιμάζει ένα mockumentary για το δυστοπικό έτος 2020.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον Χιου Γκραντ, ο οποίος αποκάλυψε τον ρόλο που θα έχει στο πρότζεκτ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Vulture.

«Είμαι ένας ιστορικός που δίνει συνέντευξη για τη χρονιά 2020» είπε. «Είμαι αρκετά απωθητικός, στην πραγματικότητα! Και θα σας αρέσει η περούκα μου» πρόσθεσε.

Δεν υπάρχουν άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το mockumentary μέχρι τώρα.

Τον Απρίλιο, ο Μπρούκερ αναβίωσε την επιτυχημένη εκπομπή του στο BBC Screenwipe για ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον κορονοϊό, εξερευνώντας την ίδια την κρίση, καθώς και τι παρακολουθούν και τι κάνουν οι άνθρωποι για να περάσουν τον χρόνο τους την περίοδο του αποκλεισμού.

Τον επόμενο μήνα, ο Άγγλος τηλεοπτικός παρουσιαστής, συγγραφέας, σεναριογράφος και παραγωγός ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από το Black Mirror, λέγοντας στο The Radio Times: «Προς το παρόν, δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχει όρεξη για ιστορίες κοινωνιών που καταρρέουν».