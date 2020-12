Αθλητικά

Ο Προμηθέας “πάτησε” το Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Μάκη Γιατρά.

Με επιμέρους σκορ 40-23 στο β΄ μέρος, 12 εύστοχα τρίποντα και τον Ίαν Μίλερ να πετυχαίνει 20 πόντους, ο Προμηθέας πήρε μία μεγάλη νίκη, 75-58, απέναντι στο Περιστέρι, ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Χάρης Γιαννόπουλος (15π.) ήταν ο παίκτης που έδωσε το έναυσμα για ανατροπή, όταν οι «κυανοκίτρινοι» ξέφυγαν και με +8, ενώ μεγάλη εμφάνιση έκαναν και τα αδέλφια Αγραβάνη, με τον Δημήτρη να πετυχαίνει 14 πόντους και τον Γιάννη 9. Ο Μάκης Γιατράς δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Ντιάντε Γκάρετ.

Στον αντίποδα, το Περιστέρι δεν είχε λύσεις στην επίθεση στην 3η και την 4η περίοδο, καθώς εγκλωβίστηκε στην άμυνα των Αχαιών, με τον Αργύρη Πεδουλάκη να βλέπει διψήφιους μόνο τους Τεράν Πέτεγουεϊ (12π.) και Βαγγέλη Μάντζαρη (11π.). Ο Γιάννης Μπουρούσης είχε συνεισφορά 7 πόντους και 10 ριμπάουντ από πλευράς ηττημένων.

Τα δεκάλεπτα: 13-17, 35-35, 53-44, 75-58

Οι συνθέσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάκης Γιατράς): Αγκμπελέσε 2, Αγραβάνης Δ. 14 (3), Αθηναίου 6 (2), Γιαννόπουλος 15 (3), Μίλερ 20 (2), Γκραντ 4, Λούντζης 3 (1), Αγραβάνης Γ. 9 (1), Χριστοδούλου (2), Ραντίτσεβιτς

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Αργύρης Πεδουλάκης): ΜακΛιν 4, Τζόουνς 6, Κρόκετ 2, Γκρέι 7 (1), Μάντζαρης 11 (2), Πέτεγουεϊ 12 (2), Μπουρούσης 7, Σαλούστρος, Βασιλόπουλος 4, Χάροου 5 (1)