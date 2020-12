Οικονομία

Μεταφορικό ισοδύναμο: Ανοιχτή η πλατφόρμα για τους κατοίκους σε 34 νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια νησιά αφορά το μέτρο που εφαρμόζεται πιλοτικά. Τι προβλέπεται.

Ανοιχτή είναι από σήμερα για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες 34 νησιών η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα πιλοτικής εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου καυσίμων.

Συγκεκριμένα, είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στο σκέλος των καυσίμων στα ακόλουθα 34 νησιά της πιλοτικής φάσης: Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Αλόννησος, Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Ίος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κίμωλος, Κύθηρα, Κύθνος, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη, Μήλος, Νίσυρος, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σύμη, Τήλος, Φολέγανδρος, Φούρνοι, Χάλκη και Ψαρά. Καθόσον ο Άγιος Ευστράτιος δεν διαθέτει πρατήριο καυσίμων, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοί του συμμετέχουν στη δράση για τη προμήθεια καυσίμων από κάθε άλλο από τα υπόλοιπα 33 επιλέξιμα νησιά.

Βάσει της κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πλέον καταβάλλεται Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ):

Στους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 3 του ν. 4551/2018) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την προμήθεια υγρών καυσίμων από όλα τα πρατήρια που λειτουργούν στα 34 παραπάνω νησιά.

Στις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε ένα από τα ανωτέρω νησιά και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω ΚΥΑ, για την προμήθεια υγρών καυσίμων από όλα τα πρατήρια που λειτουργούν στα 34 παραπάνω νησιά.

Επιλέξιμα καύσιμα είναι όλοι οι τύποι αμόλυβδης βενζίνης, όλοι οι τύποι ντίζελ κίνησης, το υγραέριο κίνησης και για πρώτη φορά και το ντίζελ θέρμανσης.

«Με απλούστευση και εξορθολογισμό των πληρωμών, με σύγχρονες διαδικασίες μέσω ειδικής εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνα, διευκολύνουμε τους νησιώτες να επωφεληθούν από το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου των καυσίμων» σημείωσε σχετικά η γενική γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Χριστιάνα Καλογήρου.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι εδώ