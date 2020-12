Κοινωνία

Lockdown: Έφοδοι και συλλήψεις σε σπίτια για Πρωτοχρονιάτικο τζόγο

Πρόστιμα και σε ιερείς. Τα αποτελέσματα των ελέγχων της Κυριακής.

Εφόδους σε πέντε σπίτια στην επικράτεια, όπου είχαν στηθεί τυχερά παιχνίδια, στο πλαίσιο του εθίμου του Πρωτοχρονιάτικου τζόγου, κατά παράβαση όλων των μέτρων για την προστασία από τον κορονοϊό, έκανε χτες Κυριακή, η Αστυνομία, ενώ μεταξύ των παραβατών των κανόνων για τον περιορισμό διασποράς της νόσου, είναι και δύο ιερείς, στην Κοζάνη και στην Αργολίδα, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ, για λειτουργία παρουσία πιστών.

Οι αστυνομικοί, στις εφόδους που πραγματοποίησαν σε σπίτια για την διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών, προχώρησαν σε συλλήψεις ή/και επιβολή προστίμων ως εξής:

Στο Ρέθυμνο συνελήφθησαν 30 άτομα και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα γιατί συμμετείχαν σε ιδιωτική συνάθροιση σε οικία, ενώ 14 από τα 30 άτομα κατηγορούνται και για παράνομο τυχερό παίγνιο. Επιπρόσθετα στον διοργανωτή της συνάθροισης επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Στη Ρόδο συνελήφθησαν 8 άτομα. Στον διοργανωτή επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 και στους υπόλοιπους 7 από 300 ευρώ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στο Βόλο συνελήφθη ημεδαπός και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης. Παράλληλα επιβλήθηκε από 300 ευρώ πρόστιμο σε 3 άτομα που συμμετείχαν στη συνάθροιση για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στην Πάτρα, επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 3 συμμετέχοντες στη συνάθροιση.

Στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής συνελήφθησαν 7 ημεδαποί που συμμετείχαν σε συνάθροιση σε σπίτι και επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ στον διοργανωτή.

Επίσης:

Στον Πειραιά συνελήφθη υπεύθυνη σωματείου διοργάνωσης επιτραπέζιων παιχνιδιών, επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας του, ενώ στους παρευρισκόμενους επιβλήθηκαν από 600 ευρώ πρόστιμο σε 4 άτομα και 300 ευρώ σε ένα άτομο.

Στην Αττική ακόμα επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη ταβέρνας για παραβίαση αναστολής λειτουργίας και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 8 παρευρισκόμενους πελάτες.

Στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται καθημερινά από την Αστυνομία για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, χθες, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά σε όλη την επικράτεια 59.990 έλεγχοι, από τους οποίους οι 8.306 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και βεβαιώθηκαν 1.230 παραβάσεις και 49 συλλήψεις.

Ειδικότερα οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

• 984 για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ. Από τις παραβάσεις αυτές οι 235 ήταν στην Αττική, 141 στην Κρήτη και 119 στην Θεσσαλονίκη.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 59.566 ομοειδείς παραβάσεις.

• 234 για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 224 πρόστιμα 300 ευρώ και 10 των 150 ευρώ. Και εδώ η Κρήτη πρωταγωνιστεί (46 παραβάσεις) και ακολουθεί η Αττική (40).

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 22.992 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 21.722 διοικητικά πρόστιμα των (300) ευρώ και 1.270 των 150 ευρώ.

• 10 παραβάσεις και 49 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, υποχρέωση παρουσίαση πελατών μόνο με ραντεβού - clickaway κ.α.).

Τέλος, βεβαιώθηκαν δύο παραβιάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (PassengerLocatorForm) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 22 ομοειδείς παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα και με σημερινή δήλωση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου, τα πρόστιμα που δεν πληρώνονται από τους παραβάτες μεταφέρονται στην εφορία και θα πληρωθούν έτσι ή αλλιώς, με τις προσαυξήσεις λόγω καθυστέρησης.