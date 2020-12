Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νοσηλευτής βρέθηκε θετικός λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένα τέτοιο σενάριο δεν είναι απροσδόκητο. Η περιπέτεια του 45χρονου νοσηλευτή.

Ένας 45χρονος νοσηλευτής στην Καλιφόρνια διαγνώσθηκε θετικός στην Covid-19 περισσότερο από μία εβδομάδα αφού έκανε το εμβόλιο της Pfizer Inc για τον κορονοϊό, μετέδωσε χθες, Τρίτη, τοπική τηλεόραση θυγατρική του ABC News, με ειδικούς να υπογραμμίζουν πως δεν πρόκειται για κάτι μη αναμενόμενο.

Ο Μάθιου Ου., νοσηλευτής σε δύο διαφορετικά τοπικά νοσοκομεία, έγραψε στις 18 Δεκεμβρίου σε καταχώριση στο Facebook πως έκανε το εμβόλιο της Pfizer και είπε στη θυγατρική τηλεόραση του ABC News ότι το μπράτσο του πονούσε για μια ημέρα, αλλά δεν είχε άλλες παρενέργειες.

Έξι ημέρες αργότερα, την παραμονή των Χριστουγέννων, αρρώστησε αφού εργάσθηκε μια βάρδια στη μονάδα Covid-19, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Εμφάνισε ρίγη και αργότερα μυϊκούς πόνους και κόπωση.

Επισκέφθηκε έναν χώρο ντράιβ-ιν, όπου γίνονταν διαγνωστικά τεστ σε πολίτες μέσα στα αυτοκίνητά τους, και βρέθηκε θετικός στην Covid-19 μια ημέρα μετά τα Χριστούγεννα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ.

Ο Κρίστιαν Ρέιμερς, επιδημιολόγος στα Κέντρα Οικογενειακής Υγείας του Σαν Ντιέγκο, δήλωσε στο πλαίσιο του ίδιου ρεπορτάζ πως το σενάριο αυτό δεν ήταν απροσδόκητο.

«Γνωρίζουμε από τις κλινικές δοκιμές του εμβολίου πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 14 ημέρες πριν αρχίσεις να αναπτύσσεις προστασία», δήλωσε ο Ρέιμερς.

«Αυτή η πρώτη δόση πιστεύουμε πως σου δίνει ανοσία γύρω στο 50% και θα χρειαστείς αυτή τη δεύτερη δόση για να φθάσεις το 95%», πρόσθεσε ο Ρέιμερς.