Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Δείτε αναλυτικά πως κατανέμονται τα κρούσματα των τελευταίων 24 ωρών που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, ανά περιοχή.

Ακόμη 262 κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ, ενώ αυξήθηκαν τα θύματα της COVID-19 στη χώρα μας.

22 κρούσματα εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

111 προέρχονται από την Αττική και 36 από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ.

Η γεωγραφική κατανομή των εγχώριων κρουσμάτων:

16 στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

18 στην Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

7 στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής

25 στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

26 στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

13 στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών

6 στην Π.Ε. Πειραιώς

36 στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

1 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

9 στην Π.Ε. Αργολίδας

2 στην Π.Ε. Αρκαδίας

1 στην Π.Ε. Άρτας

2 στην Π.Ε. Αχαΐας

6 στην Π.Ε. Έβρου

1 στην Π.Ε. Ευβοίας

5 στην Π.Ε. Καβάλας

4 στην Π.Ε. Καλύμνου

4 στην Π.Ε. Καρδίτσας

2 στην Π.Ε. Καστοριάς

2 στην Π.Ε. Κοζάνης

1 στην Π.Ε. Λακωνίας

11 στην Π.Ε. Λάρισας

1 στην Π.Ε. Λασιθίου

4 στην Π.Ε. Λέσβου

4 στην Π.Ε. Μαγνησίας

1 στην Π.Ε. Μεσσηνίας

5 στην Π.Ε. Ξάνθης

1 στην Π.Ε. Πέλλας

5 στην Π.Ε. Πιερίας

8 στην Π.Ε. Ροδόπης

5 στην Π.Ε. Σερρών

1 στην Π.Ε. Φθιώτιδας

3 στην Π.Ε. Φλώρινας

2 στην Π.Ε. Χανίων

2 στην Π.Ε. Χίου

