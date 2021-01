Πολιτισμός

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου (εικόνες)

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια μοιράζεται μουσικές και προσωπικές αναδρομές, άγνωστες πτυχές της πορείας της και τα σχέδια της για το μέλλον.

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Η σπουδαία τραγουδίστρια μιλά για την αφορμή που την οδήγησε στο πάλκο, καθώς και για τη γνωριμία της και τις μεγάλες επιτυχίες με την «Οπισθοδρομική Κομπανία».

Ποιος τραγουδιστής μαγεύτηκε από τη φωνή της και την ανέδειξε στο τραγούδι;

Ποιος υπουργός ξένου κράτους την έχει προσκυνήσει στη μέση του δρόμου για το ταλέντο της;

Τι λέει για τις μεγάλες συναυλίες της που άφησαν εποχή στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ποια είναι τα σχέδια της για το μέλλον;

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30

