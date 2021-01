Αθλητικά

Παναθηναϊκός: το “τρένο” πέρασε κι από το Βόλο χωρίς στάση

Ούτε το αγωνιστικό μειονέκτημα στάθηκε ικανό για να σταματήσει τους εξαιρετικά φορμαρισμένους «πράσινους».

Αν και βρέθηκε να παίζει σχεδόν για ένα ημίχρονο με δέκα παίκτες (αποβολή του Χουάνκαρ στο 55’), ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 και το Βόλο στο «Πανθεσσαλικό», στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League, έφτασε τις πέντε σερί νίκες (και τα έξι συνεχόμενα ματς με μηδέν παθητικό) και πλησίασε ξανά την πρώτη τετράδα. Οι Καμπετσής και Ιωαννίδης τα δύο «πράσινα» γκολ, δοκάρι για τους γηπεδούχους ο Φεράρι στο 17’.

Ο Βόλος ξεκίνησε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα, πιέζοντας ψηλά τον Παναθηναϊκό με στόχο να ανακτά γρήγορα την κατοχή. Οι «πράσινοι», χωρίς καθαρόαιμο «6άρι» στην ενδεκάδα, είχαν ξανά πρόβλημα με το κράτημα της μπάλας, με τον Βιγιαφάνιες να αναγκάζεται να γυρίζει πολλά μέτρα πίσω για να βοηθήσει λίγο στην κυκλοφορία.

Στο 12’ ο Μαουρίσιο πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Μαρτίνες μετά τη σέντρα του Ντεντάκη, ενώ στο 17’ η σέντρα-σουτ του Φεράρι από τα αριστερά, αιφνιδίασε τον Διούδη που ίσα-ίσα την ακούμπησε και την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι, προτού την απομακρύνει ο Πούγγουρας.

Στο 19’ ο Βόλος έφτασε ξανά κοντά στο γκολ, όταν ο Ρενάτο βρήκε χώρο από τα δεξιά και σέντραρε χαμηλά προς τον Μπαρτόλο, ο οποίος ίσα που ακούμπησε τη μπάλα, στέλνοντάς τη ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Διούδη.

Μετά το 25’ ο Παναθηναϊκός άρχισε να συνέρχεται αγωνιστικά κι έχασε τη δική του πρώτη καλή στιγμή, όταν από τη σέντρα του Καμπετσή, ο Ιωαννίδης έπιασε κεφαλιά ελάχιστα άουτ.

Στο 38' από σέντρα-σουτ του Χουάνκαρ, ο Κλέιμαν αιφνιδιάστηκε και απομάκρυνε την ύστατη στιγμή σε κόρνερ, ενώ στο 42’ ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που έψαχνε.

Από σέντρα του Σάντσες ο Μαουρίσιο έπιασε την κεφαλιά, ο Κλέιμαν απέκρουσε εντυπωσιακά, με τη μπάλα να φτάνει μετά από κόντρες στον Καμπετσή, ο οποίος σούταρε δυνατά κι έκανε το 1-0, παρά την προσπάθεια του Γκρίλο να διώξει πριν τη γραμμή.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 45’ έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, όμως από την ωραία σέντρα του Φεράρι, δεν πρόλαβαν να μπουν στην πορεία της μπάλας ούτε ο Δουβίκας, ούτε ο Μπαρόλο και πέρασε ανεκμετάλλευτη κι αυτή η ευκαιρία για τους Βολιώτες.

Ο Βόλος μπήκε δυνατά και στο β’ ημίχρονο και στο 51’ ο Κιάκος έχασε μεγάλη ευκαιρία, πλασάροντας πολύ άουτ μέσα από την περιοχή μετά από το χαμηλό γύρισμα του Μαρτίνες.

Στο 55’ ο διαιτητής Ευαγγέλου, με υπόδειξη του VAR Βασίλη Φωτιά, απέβαλλε με απευθείας κόκκινη τον Χουάνκαρ, θεωρώντας πως υπήρχε εσκεμμένο χτύπημα του Ισπανού πάνω στον Γκρίλο κι αλλάζοντας τις αριθμητικές ισορροπίες μέσα στο γήπεδο.

Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε στο γήπεδο με παίκτη λιγότερο, ήταν αποτελεσματικός στην άμυνά του και στην πρώτη αντεπίθεση που βρήκε χώρο ο Μαουρίσιο, κουβάλησε τη μπάλα στο μισό γήπεδο, έβγαλε στον Αϊτόρ κι αυτός με τη σειρά του στον Ιωαννίδη, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό τελείωμα, σημειώνοντας το δεύτερο «πράσινο» γκολ στο 65’.

Στο τελευταία μισάωρο οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν εξαιρετικά το προβάδισμά τους, απειλήθηκαν μόνο στο 88’ από το σουτ του Ριένστρα που απέκρουσε δύσκολα ο Διούδης και κράτησαν το προβάδισμά τους ως το τέλος του αγώνα, πανηγυρίζοντας την 5η συνεχόμενη νίκη τους.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κόκκινη κάρτα: 55’ Χουάνκαρ (απευθείας κόκκινη)

Κίτρινες: Κιάκος - Καμπετσής

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Α. Λόπεθ): Κλέιμαν, Ντεντάκης (22’ λ.τρ. Μπαριέντος, 46’ λ.τρ. Κιάκος, 71’ Μπάλλας), Μήτογλου, Γκρίλο, Φεράρι, Ριένστρα, Τσοκάνης, Ρενάτο Σάντος, Μπαρτόλο, Μαρτίνες, Δουβίκας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Σάντσες, Βέλεθ, Πούγγουρας, Χουάνκαρ, Μαουρίσιο (90’ Αγιούμπ), Χατζηθεοδωρίδης, Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ (79’ Χατζηγιοβάνης), Καμπετσής, Ιωαννίδης΄(83’ Καρλίτος).