Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Μπαμπά Ραχμάν στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έφτασε στην Ελλάδα και θα υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από σήμερα το πρωί ο Γκανέζος αμυντικός, Μπαμπά Ραχμάν, ο οποίος θα ολοκληρώσει την μεταγραφή του με δανεισμό από την Τσέλσι στον ΠΑΟΚ.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο και, εφόσον όλα αποδειχτούν καλά, τότε θα υπογράψει συμβόλαιο μισού έτους συνεργασίας με προοπτική απόκτησης του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο ποδοσφαιριστής έρχεται για να καλύψει τη θέση του Δημήτρη Γιαννούλη που αποχώρησε με μεταγραφή στην Νόριτς.