Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανανέωσε και ο Ουσεϊνού Μπα

Ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός αποτελεί την 5η ανανέωση των «ερυθρόλευκων» τις τελευταίες ημέρες.

Συνέχεια στις ανανεώσεις συμβολαίων παικτών έδωσε ο Ολυμπιακός ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ουσεϊνού Μπα έως το 2024. Ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός αποτελεί την 5η ανανέωση των «ερυθρόλευκων» τις τελευταίες ημέρες, καθώς προηγήθηκαν αυτές των Ελ Αραμπί, Γιώργου Μασούρα, Ρούμπεν Σεμέδο και Μαντί Καμαρά.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ουσεϊνού Μπα. Το νέο συμβόλαιο του διεθνούς άσου θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2024. Ο Ουσεϊνού Μπα το καλοκαίρι του 2019 άφησε την Αζαξιό Γκαλεζέκ και εντάχθηκε στο δυναμικό του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε τη συλλογή τίτλων αμέσως, καθώς την πρώτη του σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση τόσο του πρωταθλήματος, όσο και του Κυπέλλου Ελλάδος. Μέσα από τις εμφανίσεις του με την ερυθρόλευκη φανέλα στο πρωτάθλημα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, «κέρδισε» την κλήση του στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης.