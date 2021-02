Κοινωνία

Θρίλερ με την εξαφάνιση γυναίκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία και η φωτογραφία της, καθώς εκφράζονται φόβοι για τη ζωή της.

Έρευνες για τον εντοπισμό 47χρονης που εξαφανίστηκε τη Δευτέρα από την περιοχή της Θεσσαλονίκης διεξάγει η Αστυνομία. Πρόκειται για την Γκεργκάνα Κλεστάκοβα, την εξαφάνισή της οποίας δήλωσε σήμερα ο σύζυγός της στο τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.



Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο σύζυγός της η 47χρονη εξαφανίστηκε από την περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Το "Χαμόγελο του Παιδιού" γνωστοποίησε την εξαφάνισή της με ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει μεταξύ άλλων, ότι προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, μετά από αίτημα του συζύγου της, "καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.