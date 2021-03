Life

Η Disneyland ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά για το κοινό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου που διαχειρίζεται το θεματικό πάρκο.

Ο γενικός διευθυντής του ομίλου Disney ανακοίνωσε πως ελπίζει ότι θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει το θεματικό πάρκο της Disneyland «έως τα τέλη Απριλίου», χάρη στη χαλάρωση των υγειονομικών περιορισμών που αποφάσισαν οι αρχές της Καλιφόρνιας έπειτα από τη μείωση των κρουσμάτων Covid-19 στην πολιτεία.

«Ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα συνεχίσει να βελτιώνεται και θα είμαστε σε θέση να ξανανοίξουμε τα πάρκα μας στους επισκέπτες, με περιορισμένη χωρητικότητα, έως τα τέλη Απριλίου. Ελπίζουμε να επικοινωνήσουμε μια ημερομηνία για το άνοιγμα εντός των επόμενων εβδομάδων», δήλωσε ο Μπομπ Τσάπεκ, γενικός διευθυντής του κολοσσού στον τομέα της ψυχαγωγίας.

Η Καλιφόρνια ανακοίνωσε την Παρασκευή πως στη Disneyland και στα άλλα θεματικά πάρκα, τα οποία παραμένουν κλειστά εδώ και έναν χρόνο εξαιτίας της πανδημίας, θα μπορούσε να επιτραπεί να ανοίξουν εκ νέου από την 1η Απριλίου, εάν η κομητεία στην οποία εντάσσονται δεν κατατάσσεται πλέον στη «μωβ ζώνη», το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, σύμφωνα με τα κριτήρια στην πολιτεία αυτή.

Η κομητεία Όραντζ, όπου βρίσκεται η Disneyland, βρίσκεται ακόμη στη «μωβ ζώνη», όμως θα μπορούσε να περάσει σε κατώτερο επίπεδο (στο κόκκινο) σε λίγες εβδομάδες.

Η χωρητικότητα, εντούτοις, των πάρκων που βρίσκονται στην «κόκκινη ζώνη» θα είναι περιορισμένη, στο 15% του συνηθισμένου επιπέδου και μονάχα οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας θα μπορούν στην αρχή να έχουν πρόσβαση εκεί, βάσει την κριτηρίων που καθορίζουν οι αρχές της Καλιφόρνιας.

Ο Μπομπ Τσάπεκ, ο οποίος παρενέβη κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασης των μετόχων της Disney, εξήγησε πως οι προετοιμασίες για την επαναλειτουργία της Disneyland απαιτούν χρόνο και πιθανόν δεν θα έχουν ολοκληρωθεί την 1η Απριλίου.

Αυτό θα απαιτούσε, μεταξύ άλλων, «να επιστρέψουν στην εργασία τους περισσότεροι από 100.000 υπάλληλοι που βρίσκονταν σε αναστολή» από την αρχή της πανδημίας και να «εκπαιδευτούν στο να εργάζονται τηρώντας τις νέες απαιτήσεις στην πολιτεία της Καλιφόρνιας», εξήγησε.