Εμβόλιο Moderna: Κλινικές δοκιμές σε παιδιά και βρέφη άνω των 6 μηνών (βίντεο)

Δοκιμές για παιδικά εμβόλια κατά του κορονοϊού, έχουν ήδη ανακοινώσει άλλες δύο εταιρείες.

Του Θανάση Τσίτσα

Οι δοκιμές για το εμβόλιο που θα αφορούν ακόμη και βρέφη άνω των 6 μηνών αναμένεται να γίνουν σε περιπου 6.750 υγιή παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.



Κάθε παιδί στη έρευνα της Moderna θα λάβει δύο δόσεις , σε απόσταση 28 ημερών. Τα πρώτα παιδιά που θα εμβολιαστούν θα λάβουν τις χαμηλότερες δόσεις και θα παρακολουθούνται για αντιδράσεις προτού δοθούν υψηλότερες δόσεις στους μετέπειτα συμμετέχοντες.



Τα παιδιά θα παρακολουθούνται για ένα χρόνο, για να καταγραφούν οι παρενέργειες αλλά και για να μετρήσουν τα επίπεδα αντισωμάτων.



Σημειώνεται ότι δοκιμές για παιδικά εμβόλια κατά του κορονοϊού έχουν ήδη ανακοινώσει τόσο η Johnson & Johnson όσο και Pfizer-BioNTech.