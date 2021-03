Αθλητικά

Κορονοϊός: Διαμαντίδης - Παπαλουκάς σε σποτ του Υπουργείου Υγείας (βίντεο)

Δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού μπάσκετ υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι «στα δύσκολα, όλα κρίνονται στο τέλος».

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Δημήτρης Διαμαντίδης πρωταγωνιστούν στο νέο βίντεο της καμπάνιας του Υπουργείου Υγείας για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Οι δύο παλαίμαχοι πρωταθλητές Ευρώπης με τη “γαλανόλευκη” στέλνουν το μήνυμα πως «στα δύσκολα, όλα κρίνονται στο τέλος» και ότι «τώρα, που ο δύσκολος αγώνας με την πανδημία πάει προς τη λήξη του, η μπάλα είναι στα χέρια όλων μας!».

Μας καλούν να μείνουμε δυνατοί και συγκεντρωμένοι, για να… βάλουμε το τελευταίο σουτ, «αυτό που δίνει τη μεγάλη νίκη», με φόντο τον επικό θρίαμβο επί της Γαλλίας στο Ευρωμπάσκετ του 2005.

Στο σποτ του Υπουργείο Υγείας τα δύο μεγάλα αστέρια του ελληνικού μπάσκετ έχουν την εξής συζήτηση:

Παπαλουκάς: Το παιχνίδι κρατάει 40 λεπτά

Διαμαντίδης: Στα δύσκολα, όμως, όλα κρίνονται στο τέλος!

Παπαλουκάς: Μπορεί να έχεις κάνει τα πάντα σωστά για 39 λεπτά. Αλλά είναι το τελευταίο ένα που μετράει.

Διαμαντίδης: Αυτό είναι το μπάσκετ και δεν διαφέρει καθόλου από τη ζωή.

Παπαλουκάς: Τώρα που ο δύσκολος αγώνας με την πανδημία πάει προς τη λήξη του...

Διαμαντίδης: ...η μπάλα είναι στα χέρια όλων μας!

Παπαλουκάς: Είμαστε κουρασμένοι, αλλά ξέρουμε να είμαστε δυνατοί και συγκεντρωμένοι

Διαμαντίδης: Κι αν δείξουμε τη δύναμή μας, δεν υπάρχει καμία...

Παπαλουκάς: ...μα καμία περίπτωση να μη βάλουμε το τελευταίο σουτ.

Διαμαντίδης: Αυτό που δίνει τη μεγάλη νίκη!

«Ο εμβολιασμός προχωράει. Μαζί έχουμε τη δύναμη να βγούμε νικητές.

Νοιαζόμαστε, προστατευόμαστε, εμβολιαζόμαστε», είναι το μήνυμα στο τέλος του βίντεο.

Με ανάρτησή του στα social media, o Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, υπογραμμίζει «Κάθε μεγάλος αγώνας κρίνεται στο τέλος. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας καθώς προχωράει ο εμβολιασμός μέχρι να χτίσουμε την ανοσία του πληθυσμού», ευχαριστώντας τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Θοδωρή Παπαλουκά για τη συμμετοχή τους στο σποτ.