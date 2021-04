Αθλητικά

Ατρόμητος-Απόλλων Σμύρνης: Ισόπαλοι και ισόβαθμοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν ανέδειξε νικητή το εναρκτήριο ματς της 2ης αγωνιστικής των πλέι-άουτ της Super League.

Το τετράλεπτο 49΄-52΄ ήταν ό,τι άξιζε από το εναρκτήριο ματς της 2ης αγωνιστικής των πλέι-άουτ της Super League, μεταξύ του Ατρομήτου και του Απόλλωνα. Στο διάστημα αυτό οι Φατιόν και Μανούσος σημείωσαν τα τέρματα που διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 και το οποίο διατηρεί τις δύο ομάδες ισόβαθμες, σε απόσταση (σχετικής) ασφαλείας από τις δύο τελευταίες θέσεις, με την “ελαφρά ταξιαρχία” να κρατάει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, το οποίο είχε από την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο όπου δεν καταγράφηκε η παραμικρή αξιόλογη φάση, το ματς πήρε ξαφνικά... φωτιά στο ξεκίνημα του β΄ μέρους. Στο 49΄ ο Φατιόν με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ για τον Απόλλωνα, αλλά τρία λεπτά αργότερα ο Ενσικουλού, με ωραία κάθετη μπαλιά, έβγαλε τον Μανούσο απέναντι από τον Βέρχουλστ και ο έμπειρος επιθετικός, αφού απέφυγε τον τερματοφύλακα, ισοφάρισε. Τα γκολ βοήθησαν τις δύο ομάδες να βρουν καλύτερο ρυθμό, χωρίς όμως να δημιουργήσουν στη συνέχεια κλασικές ευκαιρίες, με συνέπεια το 1-1 να μείνει ως τη λήξη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Σάββας Παντελίδης): Μανδάς, Γούτας, Μαυρομμάτης, Τομάσεβιτς, Γκάλο, Σάλομον, Χαρίσης (78΄ Νάτσος), Χριστοδουλόπουλος (46΄ Αγκάγεφ), Ενσικουλού (86΄ Εντομβονγί), Μουνίθ (64΄ Ούμπιντες), Μανούσος (78΄ Κωτσόπουλος).

Απόλλων Σμύρνης (Μάκης Χάβος): Βέρχουλστ, Χουχούμης, Λισγάρας, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης, Φατιόν, Σλίβκα, Κολ (90΄ Λαγός), Τσιλούλης (76΄ Μουνιέ), Μπεντινέλι (83΄ Φερνάντεζ), Ντάουντα (76΄ Ιωαννίδης).

Στο Euro μέσω του ΠΑΟΚ

Αντετοκούνμπο: “διαστημική” εμφάνιση στον θρίαμβο των Μπακς

“Ο κορονοϊός είναι σαν την Ελλάδα στο Euro 2004 με τον… Χαριστέα”