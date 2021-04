Κόσμος

Ιταλία – Τουρκία: διπλωματικό επεισόδιο για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ο Ντράγκι αποκάλεσε τον Ερντογάν «δικτάτορα» και η Άγκυρα κάλεσε τον πρέσβη της Ιταλίας για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε σήμερα πως η Άγκυρα καταδικάζει έντονα τα «προσβλητικά» σχόλια του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι, ο οποίος κατηγόρησε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι εξευτέλισε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη διάρκεια επίσκεψης στην Άγκυρα προχθές, την Τρίτη, χαρακτηρίζοντάς τον «δικτάτορα».

Η Τουρκία κάλεσε σήμερα το βράδυ τον πρεσβευτή της Ιταλίας στη χώρα στο υπουργείο Εξωτερικών, μετά τις δηλώσεις Ντράγκι, μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu.

«Καταδικάζουμε έντονα την απαράδεκτη και δημαγωγική ρητορική του διορισμένου Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι και τα προσβλητικά και ανεξέλεγκτα σχόλιά του για τον εκλεγμένο πρόεδρό μας», δήλωσε ο Τσαβούσογλου σε ανάρτηση στο twitter.

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας ερωτηθείς σε συνέντευξη τύπου νωρίτερα σήμερα σχετικά με την στάση του πρόεδρου της Τουρκίας κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε, «Δεν συμμεριζόμαστε την στάση του Ερντογάν, δεν ήταν η κατάλληλη συμπεριφορά. Λυπάμαι ιδιαίτερα που η πρόεδρος της ΕΕ την υπέστη. Με αυτούς τους δικτάτορες, ας τους αποκαλέσουμε έτσι, πρέπει να είμαστε σαφείς: Να εκφράζουμε τις διαφορετικές μας απόψεις αλλά να καταφέρνουμε να συνεργαζόμαστε υπέρ των χωρών μας».

Νωρίτερα είχε προηγηθεί η «απολογία» του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σάρλ Μισέλ, ο οποίος κατηγορήθηκε για τη στάση του κατά τη διάρκεια του επίμαχου περιστατικού στην Άγκυρα. Ο κ. Μισέλ απάντησε με ένα μακροσκελές κείμενο στη προσωπική του σελίδα στο Facebook.

