Κοινωνία

Μητροπολίτης Αθηναγόρας: Περιφορά του Επιταφίου χωρίς να ακολουθούν πιστοί (βίντεο)

Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις Ακολουθίες του Πάσχα, την περιφορά του Επιταφίου, το Άγιο Φως και τη Θεία Μετάληψη.

Σε συμφωνία κατέληξε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) σχετικά με τις διαδικασίες και τα ωράρια για τις λειτουργίες τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Οι Ιεροί Ναοί θα παραμένουν ανοικτοί για τους πιστούς σε όλες τις Ιερές Ακολουθίες με συγκεκριμένα μέτρα και υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Για αυτά μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει γύρω από τον κάθε ναό, χωρίς να ακολουθούν πιστοί. Εξήγησε δε ότι στον προαύλιο χώρο θα υπάρχει επιτήρηση, καθώς θα πρέπει να υπάρχει ένας πιστός ανά δύο μέτρα. Τόνισε πάντως ότι δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται οι χώροι γύρω από την αυλή του κάθε ναού. Ο επιτάφιος θα παραμείνει στον εξωτερικό χώρου του ναού, προκειμένου να προσκυνήσουν με ασφάλεια οι πιστοί, χωρίς να συνωστίζονται εντός του.

Για την Ανάσταση επανέλαβε ότι θα γίνει στις 21:00 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, χωρίς να αναμένεται κάποιο πρόβλημα με το Άγιο Φως, το οποίο έρχεται στην Ελλάδα συνήθως στις 18.00 με 19.00. Όπως εξήγησε χθες στον ΑΝΤ1 ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως το Μεγάλο Σάββατο θα υπάρξει παράταση της κυκλοφορίας έως τις 22:30.

Ο κ. Αθηναγόρας τόνισε οι πιστοί δεν χρειάζεται να έχουν κάνει self test αφού θα φορούν μάσκα. “Self test θα κάνουν οι ιερείς και ψάλτες καθώς δεν θα φορούν μάσκα και θα έρθουν σε επαφή με τόσο κόσμο” είπε χαρακτηριστικά.

Για τη Θεία Κοινωνία είπε ότι δεν υπάρχει πιστός που να θέλει αλλαγή του τρόπου Θείας Μετάληψης λόγω κορονοϊού, ενώ για την Εκκλησία της Κρήτης και τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει τόνισε ότι είναι μια ημιαυτόνομη εκκλησία που ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και έχει τις δικές της αποφάσεις.