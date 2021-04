Αθλητικά

European Super League: συνέχεια αποχωρήσεων κι εκτός Αγγλίας

Σαν «χάρτινος πύργος» καταρρέει το οικοδόμημα της ESL, υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων σε κάθε επίπεδο.

Την αποχώρησή της από την ευρωπαϊκή Super League ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά από συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση του συλλόγου να συμμετάσχει στο project ελήφθη με βάση συνθήκες που δεν υφίστανται πλέον, ενώ αξιολογήθηκε και η αρνητική στάση των φιλάθλων της ομάδας. Επισημαίνεται επίσης ότι η αποχώρηση των "ροχιμπλάνκος" προκάλεσε ικανοποίηση στο αγωνιστικό τμήμα, ποδοσφαιριστές και προπονητή.

Η Ατλέτικο γίνεται ο πρώτος σύλλογος εκτός Αγγλίας που αποχωρεί από τη βραχύβια απόπειρα δημιουργίας μίας διοργάνωσης εκτός της αιγίδας της UEFA. Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ, η μία μετά την άλλη αποχώρησαν και οι έξι αγγλικές ομάδες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Τσέλσι, Τότεναμ) που είχαν υπογράψει την ίδρυση της ESL.

Η ανακοίνωση της Ατλέτικο αναφέρει "Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ατλέτικο Μαδρίτης συνεδρίασε το πρωί της Τετάρτης και αποφάσισε να ενημερώσει επίσημα τη Super League και τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη για την απόφασή του να μην επισημοποιήσει την προσχώρησή του στο project. Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε την περασμένη Δευτέρα την απόφαση να ενταχθεί στο project, ανταποκρινόμενη σε συνθήκες που σήμερα πλέον δεν υφίστανται. Για τον σύλλογο, είναι θεμελιώδης η αρμονία μεταξύ όλων όσοι απαρτίζουν την "ερυθρόλευκη" οικογένεια, ειδικά τους φιλάθλους. Η πρώτη ομάδα και ο προπονητής έδειξαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση του συλλόγου, αντιλαμβανόμενοι ότι ότι η αθλητική αξία πρέπει να υπερισχύει οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου".

Αποχώρησε και η Ίντερ

Πρώτη αποχώρηση από την ευρωπαϊκή Super League και από την Ιταλία, με την Ίντερ να ανακοινώνει την απόφασή της να μη συμμετέχει πλέον στο project. Οι "νερατζούρι" τονίζουν ότι παραμένουν αφοσιωμένοι στην προσπάθεια βελτίωσης της "ποδοσφαιρικής βιομηχανίας" και δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με όλους τους φορείς, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για το άθλημα.

