Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Υπό συζήτηση το άνοιγμα παιδικών σταθμών και φροντιστηρίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την εστίαση και τους περιορισμούς, το λιανεμπόριο και τα γυμναστήρια. Τι αλλάζει από τις 15 Μαΐου.

«Εχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμένων υγειονομικών στην Ευρώπη», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς το «ντροπή», όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, το ποσοστό υγειονομικών που έχει εμβολιαστεί στην χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι το 62,5%. «Είμαστε στην προτελευταία θέση στην Ευρώπη, ειναι ένα στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει.», τόνισε.

Πρόσθεσε ακόμα ότι η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη και στους εμβολιασμούς των ηλικιωμένων, ενώ σημείωσε ότι αντίθετα οι νέες γενιές «φαίνονται άνθρωποι προοδευτικοί που παίρνουν την ζωη τους στα χέρα τους και εμβολιάζονται».

Όπως είπε οκ. Γεωργιάδης, «στις βόρειες χώρες της Ευρώπης ο εμβολιασμός στους ηλικιωμένους ξεπερνά το 75% και στην Ελλάδα σκάρτα φτάνουμε το 60%», σημειώνοντας ότι «στις ΜΕΘ 8 στους 10 ειναι μη εμβολιασμένοι» και πρόσθεσε ότι «το εμβολιαστικό πρόγραμμα στην Ελλάδα είναι πολύ καλά οργανωμένο».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη «η οικονομία δεν μπορεί να ανοίξει αν δεν πέσει η πανδημία και η πανδημία δεν μπορεί να πέσει αν δεν εμβολιαστούμε», ενώ σημείωσε ότι «στο οπολοστάσιο για τους εμβολιασμούς μπαίνει και το εμβόλιο της Johnshon & Johnshon», το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στο να εμβολιαστούν και άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε σε εμβολιαστικό κέντρο.

«Ηρθε η ώρα να εμβολιαστούμε», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και σημείωσε ότι «με τα χθεσινά νούμερα έχουν γίνει 3.285.000 εμβολιασμοί – οχι εμβολιασθέντες», ενώ υπογράμμισε ότι «στόχος είναι να κάνουμε 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα».

Σχετικά με την εστίαση, τόνισε ότι «όταν κλείσαμε δεν είχαμε ούτε τα εμβόλια, ούτε τα self test», ενώ τώρα μπορούμε και ανοίγουμε την οικονομία .

Σχετικά με το άνοιγμα των παιδικών σταθμών ο κ. Γεωργιάδης τόνισε υπάρχει μια επιφύλαξη, καθώς όπως είπε όσο κατεβαίνει η ηλικία υπάρχει ο φόβος της πειθαρχίας

Ωστόσο, σημείωσε ότι σήμερα συνεδριάζει η επιτροπή των ειδικών όπου θα συζητηθεί το άνοιγμα των παιδικών σταθμών, καθώς και των φροντιστηρίων.

Για τα γυμναστήρια είπε πως υπάρχει συζήτηση με τους επαγγελματίες του κλάδου, καθώς όπως είπε πολλοί λένε ότι «πάμε να τους ανοίξουμε την ώρα που δεν έχουν πελάτες λόγω καλοκαιριού».

Για τα καταστήματα στο λιανεμπόριο ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «θα εισηγηθούμε να καταργηθεί το sms για το click inside, αλλά να παραμείνει ο χρονικός περιορισμός των τριών ωρών για τώρα», πρόσθεσε ωστόσο ότι «αυτό μπορεί να αλλάξει σε 15 ημέρες, όσο προχωράει ο εμβολιασμός».

Για την εστίαση είπε ότι «μετά τις 15 Μαΐου θα διευρυνθεί το ωράριο για τα καταστήματα της εστίασης» και μέχρι τότε ισχύει το sms για μετακίνηση στην εστίαση.

Σχετικά με τους ημιυπαίθριους χώρους στην εστίαση είπε ότι δεν μπορούν να ανοίξουν για τον μήνα Μάιο. «Όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί τόσο θα χαλαρώνουν οι περιορισμοί», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Για τα προγράμματα «Γέφυρα» είπε ότι «έχουν σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους», ενώ ανέφερε ότι τα μειωμένα ενοίκια θα μείνουν και τον Μάιο και εξετάζεται το ενδεχόμενο για μειωμένα ενοίκια και τον Ιούνιο.

«Δεν θα αφήσουμε τις επιχειρήσεις μόνες τους με το άνοιγμα της οικονομίας. Θα είμαστε στο πλάι όλων των επιχειρήσεων και όλων των εργαζομένων για όσο διάστημα χρειαστεί για να πάρουν ξανά μπρος οι επιχειρήσεις τους και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η εντολή που έχουμε από τον κύριο Πρωθυπουργό και αυτό θα κάνουμε», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Για την επέτειο της Marfin ο κ. Γεωργιάδης, τόνισε: «Νομίζω δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ αυτήν την ημέρα και τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Υπό μία έννοια είναι και λίγο συμβολικό ότι σήμερα, ανήμερα της επετείου των νεκρών της Marfin, παραιτήθηκε στην Ισπανία ο ηγέτης των Ποδέμος και φίλος του κυρίου Τσίπρα, μετά από τη συντριβή που υπέστη στις εκεί εκλογές. Και οι Ισπανοί φίλοι μας ξυπνάνε και στέλνουν στην Αριστερά το μήνυμα που της αξίζει: ότι μπαίνει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ: Δεν σχημάτισε κυβέρνηση ο Νετανιάχου

Κορονοϊός - Λινού στον ΑΝΤ1: Εμβόλια mRNA να επιλέξουν οι γυναίκες κάτω των 50 ετών

Καστελλόριζο: Οργή από κάτοικο που καταγγέλλει ότι έβαλε μέσο για να σώσει συγγενή της