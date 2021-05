Πολιτική

Πελώνη: επιστρέφουμε στην κανονικότητα και μπαίνουμε σε νέα περίοδος δυναμικής ανάπτυξης

Τι είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος για το πρόγραμμα εμβολιασμών, αλλά και το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

«Η κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής των Ειδικών προχωρά στο σταδιακό άνοιγμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων», ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Μπορούμε μάλιστα να είμαστε βέβαιοι πως καθώς θα υποχωρεί η παγκόσμια καταιγίδα και θα προχωρούμε στη νέα κανονικότητα θα ξεκινά για τη χώρα μας μια νέα περίοδος δυναμικής ανάπτυξης της οικονομίας και συλλογικής ανάτασης της κοινωνίας», τόνισε.

Και πρόσθεσε, «Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρώντας προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της προβλέπει για την Ελλάδα ρυθμούς ανάπτυξης 4,1% το 2021 και 6% το 2022. Αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση κατάφεραν να μετριάσουν την ύφεση και να στηρίξουν αποτελεσματικά την απασχόληση. Προεξοφλεί ισχυρή τόνωση της οικονομίας από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την προώθηση των έργων που προβλέπονται σε αυτό. Επισημαίνει ακόμη τη συμβολή που θα έχει το σταδιακό άνοιγμα του τουρισμού και υπογραμμίζει πως όσο προχωρά η επιχείρηση εμβολιασμού και η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων τόσο θα αυξάνεται η ιδιωτική κατανάλωση».

Επιστροφή στην κανονικότητα

Αναλυτικότερα, αναφερόμενη στη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα η κυρία Πελώνη τόνισε, «όπως ήδη είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, από αύριο, 14 Μαΐου, γίνεται ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, καθώς ανοίγουν ο τουρισμός και τα μουσεία.

Ταυτόχρονα , μετατίθεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στις 00:30 και καταργούνται τα μηνύματα στο 13033 και 13032. Επιπλέον, επιτρέπονται -με συγκεκριμένες προϋποθέσεις- οι υπερτοπικές μετακινήσεις. Για τις χερσαίες μετακινήσεις από νομό σε νομό θα υπάρχει ισχυρή σύσταση για τακτικά διαγνωστικά τεστ.

Για τις μετακινήσεις προς και από τα νησιά -με εξαίρεση τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα- είναι υποχρεωτική η προσκόμιση είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, είτε αρνητικού PCR τεστ 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών, είτε self-test 24 ωρών, είτε βεβαίωσης νόσησης, που θα ισχύει μετά τους δύο έως 9 μήνες μετά. Ο έλεγχος θα είναι υποχρεωτικός από αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες και υπόχρεοι είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες 5 ετών και άνω. Λεπτομέρειες για το άνοιγμα του τουρισμού θα ανακοινωθούν σήμερα το απόγευμα από τον αρμόδιο υπουργό κ. Χάρη Θεοχάρη».

Εμβολιασμός

Περνώντας στη συνέχεια στο θέμα των εμβολιασμών η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία της δημόσιας υγείας, για την ασφαλή επανεκκίνηση δραστηριοτήτων, αλλά και για την εκπομπή θετικού μηνύματος της χώρας μας ως ασφαλούς προορισμού, η συνεχής επιτάχυνση της επιχείρησης εμβολιασμού».

Όπως είπε «έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχεδόν 4 εκατ. εμβολιασμοί. Έχουν εμβολιαστεί πάνω από 2.610.000 πολίτες με μια δόση, και έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους περισσότεροι από 1.390.000.

Σημειώνεται ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί σε 32 νησιά και σε άλλα 36 ολοκληρώνονται έως το τέλος Μαΐου. Για τα υπόλοιπα 19 μεγαλύτερα νησιά μας -με εξαίρεση την Κρήτη- μπαίνει σε εφαρμογή η επιχείρηση “Γαλάζια Ελευθερία” με στόχο τον εμβολιασμό όλων των μονίμων κατοίκων τους ηλικίας 18 και άνω, με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson μέχρι το τέλος Ιουνίου».

Και η κυρία Πελώνη πρόσθεσε, «Στο πλαίσιο αυτό, στη μάχη για την οικοδόμηση του τείχους ανοσίας, μπαίνουν νέα εμβολιαστικά κέντρα του Ε.Σ.Υ. και κινητά συνεργεία εμβολιασμού, ενώ ουσιαστική είναι η βοήθεια των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η στήριξη από εθελοντικές οργανώσεις και κινητές ιατρικές μονάδες, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Σημειώνεται ότι στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για τον εμβολιασμό συμπολιτών μας των ηλικιακών ομάδων 30 - 44 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια. Η αρχή θα γίνει με την ηλικιακή ομάδα των 40-44 και θα ακολουθήσουν διαδοχικά οι ομάδες των 35-39 και 30-34.

Εντός του Ιουνίου - εφόσον επιβεβαιωθούν από τις εταιρίες οι προγραμματισμένες παραδόσεις εμβολίων - εκτιμάται ότι θα ανοίξουν και οι πλατφόρμες εμβολιασμού για τις ηλικιακές ομάδες 25-29 και 18-24».

Το νέο νομοσχέδιο για τα Εργασιακά

Όσον αφορά το νομοσχέδιο για τα εργασιακά η Αριστοτελία Πελώνη ανέφερε πως «δόθηκε χθες για διαβούλευση. Προστατεύει -όπως τόνισε σε ανάρτηση του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- τους εργαζόμενους. Ενισχύει τα δικαιώματά τους. Αναβαθμίζει την Επιθεώρηση Εργασίας. Προωθεί την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Διορθώνει αδικίες του παρελθόντος. Δίνει δύναμη στον εργαζόμενο.

Μεταξύ άλλων προβλέπει:

-Εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στην αγορά εργασίας, όπως τα φαινόμενα υποδηλωμένης ή αδήλωτης εργασία και απλήρωτων υπερωριών

-Αντικατάσταση του ΣΕΠΕ από την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία θα είναι Ανεξάρτητη Αρχή

-Θέσπιση κανόνων για την τηλεργασία και «δικαιώματος αποσύνδεσης», που επιτρέπει στον εργαζόμενο να μην επικοινωνεί ψηφιακά όταν βρίσκεται εκτός ωραρίου εργασίας ή σε άδεια

-Ενίσχυση της ισότητας των φύλων και της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με ρυθμίσεις όπως η θέσπιση άδειας πατρότητας 14 ημερών, γονικής άδειας 4 μηνών για κάθε γονέα (με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για 2 μήνες), αλλά και δικαιώματος ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για γονείς παιδιών έως 12 ετών.

-Εισαγωγή μέτρων κατά της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

-Παροχή περισσότερων επιλογών στους εργαζομένους να διαμορφώσουν το ωράριό τους με βάση τις ανάγκες τους.

-Θέσπιση της ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας (33%) σε κλάδους κοινής ωφελείας (π.χ. μετρό) κατά τη διάρκεια των απεργιών.

-Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε delivery και κούριερ, με έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία τους.

-Τέλος στο καθεστώς διακρίσεων στις αποζημιώσεις μεταξύ εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων»

