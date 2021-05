Life

“Φάρμα”: Το αβγό της χήνας και η αποστολή για τζακούζι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άκρατος ενθουσιασμός από τους παίκτες της «Φάρμας» για το αβγό της χήνας.

Ενθουσιασμός επικράτησε μεταξύ των παικτών της "Φάρμας" με το αβγό που γέννησε η χήνα.

Οι παίκτες όχι μόνο φοβήθηκαν να το πιάσουν, αλλά στη συνέχεια το συνέκριναν με εντυπωσιασμό με το αβγό της κότας.

Τέλος, ο επιστάτης έβαλε στους παίκτες τη νέα τους αποστολή: να κάνουν ένα αγροτικό τζακούζι, το λεγόμενο… «φαρμόλουτρο».

Το έπαθλο; Παγωτό.

Ariana Grande: Παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα με τον Dalton Gomez