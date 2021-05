Οικονομία

Τουρισμός: νέα μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους

«Η κυβέρνηση μιλά για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στον τουρισμό με έργα», δήλωσε ο Χατζηδάκης. Δείτε αναλυτικά όλα τα μέτρα.

Νέα ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τους εργαζόμενους στον τουρισμό προωθείται, μετά από συνεννόηση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, αλλά και σχετική συζήτηση με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα στο πλαίσιο της στήριξης της απασχόλησης στον τουρισμό:

1. Για τους εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία που θα επαναπροσληφθούν, δίνεται δικαίωμα υπαγωγής στο μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας, με αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.

Για όλα τα μέτρα που προαναφέρθηκαν προωθείται νομοθετική ρύθμιση εντός των επόμενων ημερών.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σχετικά, «Η κυβέρνηση μιλά για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στον τουρισμό με έργα. Είναι γνωστό το πλήγμα που έχει δεχθεί αυτός ο πολύ σημαντικός για την οικονομία μας κλάδος. Εξίσου γνωστή όμως είναι και η αποφασιστική αντίδραση της κυβέρνησης με μια σειρά μέτρων στήριξης, μέχρι τώρα.

Η στήριξη αυτή, μετά από συνεργασία των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Τουρισμού, συνεχίζεται και τους επόμενους κρίσιμους μήνες. Μάλιστα, τα μέτρα αυτή τη φορά προαναγγέλλονται, για να υπάρχουν συνθήκες βεβαιότητας για τις προθέσεις της Πολιτείας τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Είμαστε βέβαιοι ότι και οι δύο αυτές πλευρές θα κατανοήσουν ότι η στήριξη του τουρισμού αποτελεί προτεραιότητα στην κυβερνητική πολιτική».

