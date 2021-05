Η οικολογική φάρμα της Μίλα Κούνις και του Άστον Κούτσερ

Life

H Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ έδωσαν πληροφορίες και εικόνες για το νέο τους σπίτι σύμφωνα με το «Αrchitectural Digest».

Όταν πολλές διασημότητες του Χόλιγουντ διαθέτουν στο Μπέβερλι Χιλς «φανταχτερά» αρχοντικά, το ζευγάρι πήρε μια διαφορετική απόφαση - αν και το σπίτι τους είναι εξίσου υπέροχο.

Το ακίνητο βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου στο Λος Άντζελες, έκτασης 6 στρεμμάτων. Είναι ένα γαλλικό νεοκλασικό αρχοντικό το οποίο σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Σάμνερ Σπόλντινγκ (Sumner Spaulding) στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και ανακαινίστηκε από τον θρυλικό σχεδιαστή Henri τη δεκαετία του 1980.

Παράλληλα με το κεντρικό κτίριο, το σπίτι διαθέτει έναν ξενώνα «δωμάτιο ψυχαγωγίας», πρώην αχυρώνα, το οποίο περιβάλλεται από συρόμενες πόρτες ύψους σχεδόν 6 μέτρων με έναν πολυτελή κρυστάλλινο πολυέλαιο στην μέση της οροφής.

Το ευρύχωρο ακίνητο διαθέτει επίσης μπάρμπεκιου δίπλα στην πισίνα, η οποία έχει γύρω της ιδιόμορφες σεζλόνγκ.

Μιλώντας για το σπίτι τους, η Μίλα εξήγησε: «θέλαμε ένα μοντέρνο λειτουργικό σπίτι». Ο Άστον συμφώνησε, προσθέτοντας: «Θέλαμε το σπίτι να μοιάζει με τον παλιό αχυρώνα που ήταν εδώ και δεκαετίες, το οποίο στη συνέχεια μετατράπηκε σε σπίτι. Αλλά έπρεπε επίσης να έχει και μία μοντέρνα αισθητική».

Το ξύλινο σπίτι είναι ιδανικό για τα μικρά παιδιά του ζευγαριού, Ουάιτ και Ντιμίτρι, με το δωμάτιό τους να διαθέτει διπλές κουκέτες και πολλά παιχνίδια.

Ο αρχιτέκτονας Χάουαρντ Μπάκεν (Howard Backen) της εταιρείας AD100 Backen & Gillam Architects, που ανέλαβε την ανακαίνιση μίλησε για το ζευγάρι χαρακτηρίζοντας τους, από τους πιο έξυπνους, αλλά και από τους πιο περίεργους ανθρώπους με τους οποίους έχει συνεργαστεί ποτέ. «Μιλήσαμε για τα πάντα, από τα μεγέθη των δοκών έως τις λεπτομέρειες των συνδέσεων των ξύλινων σανίδων και του σκυροδέματος. Αυτά δεν τα συζητούμε με τους άλλους πελάτες μου» είπε ο αρχιτέκτονας. Μάλιστα επισήμανε ότι οι «ραφές» από μπετόν στους τοίχους είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις ξύλινες σανίδες δαπέδου.

Η κατοικία του ζευγαριού αποτελεί απόδειξη για τον αλχημικό χειρισμό του ξυλουργού που έχει ανακτηθεί, από σκυρόδεμα, ξύλο και γυαλί.

Η Stephanie Gerwin, συνεργάτης του Μπάκεν, δήλωσε ότι «ήταν εκεί έξω μαζί μας, ως γνήσια μέλη της ομάδας σχεδιασμού, για κάθε βήμα αυτής της μακράς και περίπλοκης διαδικασίας», τονίζοντας τη δέσμευση από την μεριά της να μετατρέψει το αναπαλαιωμένο σπίτι σε βιώσιμο, για εκείνους και για τα δύο μικρά παιδιά τους.

Το σπίτι τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου από φωτοβολταϊκά, κρυμμένα πάνω από τη μεγάλη βεράντα που εκτείνεται κατά μήκος μιας πλευράς της κύριας δομής. «Η Μίλα και ο Άστον έχουν οικολογική συνείδηση, ανησυχούν για το περιβάλλον, την ποιότητα του εδάφους, την καθαρότητα των τροφίμων που τρώνε και για το νερό που πίνουν», υποστηρίζει ο Μπάκεν.

Εκτός από τα έπιπλα ειδικά τα βελούδινα, άνετα καθίσματα, η σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Vicky Charles ενσωμάτωσε αντικείμενα από τα προηγούμενα σπίτια του ζευγαριού, ιδίως ένα σύνολο από ασημένιες καρέκλες θρόνου που αγόρασε ο Kούτσερ σε ένα ταξίδι του στην Ινδία και ένα μήκος 10 μέτρων κρυστάλλινο πολυέλαιο που φαινόταν στην αρχή να μην ταιριάζει με τις ταπεινές γραμμές του σπιτιού. «Πήρα αυτή τη δουλειά γιατί υποσχέθηκα ότι θα μπορούσα να φτιάξω ένα σπίτι μόνο για αυτούς, συνδυάζοντας κάποια περίεργα δικά τους κομμάτια όπως το ζευγάρι των θρόνων», είπε αστειευόμενη η σχεδιάστρια. «Νομίζαμε ότι θα ήταν αστείο να κρέμεται αυτός ο τεράστιος πολυέλαιος σε ένα δωμάτιο που πριν ήταν αχυρώνας», λέει η Kούνις.

Οι θαυμαστές του ζευγαριού πήραν στο παρελθόν μια πρώτη γεύση του εσωτερικού του σπιτιού καθώς η Μίλα εμφανίστηκε στο The Late Late Show με τον James Corden.

Η σταρ καθόταν στο σαλόνι σε ένα γραφείο «De La Espada» και οι τηλεθεατές έκπληκτοι είδαν ένα δέντρο στο εσωτερικό του σπιτιού της.

Πίσω της ήταν ένα γυάλινο τραπέζι κουζίνας με όμορφα ροζ λουλούδια και έναν υπέροχο πολυέλαιο.

«Για να νιώσεις την ηρεμία σε ένα χώρο, όλα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα», καταλήγει ο Κούτσερ, «αλλιώς είναι δύσκολο να ηρεμήσεις. Όταν είμαστε στο σπίτι μας, ο κόσμος αποκτά νόημα».

