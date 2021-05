Αθλητικά

“Ήλιος”: παγίδες, έρωτες και μυστήριο στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Ανατροπές και εντάσεις στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Ανατρεπτικές για τους ήρωες της αγαπημένης καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος", είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια, που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, απο Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 20:00, αμέσως μετά απο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Δευτέρα 24 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 165

Ο ανακριτής διατάζει την άμεση σύλληψη του Φίλιππου και ο Φίλιππος οδηγείται στο κρατητήριο. Η Διώνη υποψιάζεται ότι ο Κρις έχει παγιδέψει τον Φίλιππο και του ζητάει να σταματήσει ό,τι κάνει, ενώ του ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να είναι ποτέ ξανά μαζί. Ο Δημήτρης προσπαθεί να μάθει από την Ελένη τι συμβαίνει, αφού καταλαβαίνει πως του κρύβει κάτι πολύ σοβαρό. Η Ελένη, τρομαγμένη απ’ αυτούς που την απειλούν, αποφασίζει να φύγει μαζί με την Μαριάνθη κρυφά απ’ τον Δημήτρη. Στο μεταξύ φτάνει στα χέρια του Δημήτρη και της Αθηνάς ένα νέο στοιχείο που κάνει τη θέση του Φίλιππου δυσχερέστερη…

Τρίτη 25 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 166

Ο Δημήτρης ψάχνει απεγνωσμένα την Ελένη με το παιδί που αγνοούνται, κινητοποιώντας όλες τις αρχές. Η απρόσμενη συνάντηση της Λήδας με τον Νικήτα θα ανατρέψει όλα της τα σχέδια με τον Δήμο, βάζοντάς τον ξανά στο περιθώριο. Ο Φίλιππος οδηγείται στη φυλακή μετά το νέο και αιφνιδιαστικό στοιχείο που αφήνει άφωνους τους πάντες. Μετά από αυτό η Αλεξάνδρα και η Διώνη πλησιάζουν τον Κρις με την ελπίδα ότι μπορεί να αθωώσει τον Φίλιππο, ενώ ο ίδιος κρατά κρυμμένα πολλά μυστικά. Εντωμεταξύ, η Αθηνά παρακολουθεί στενά όλες τις κινήσεις του Νικήτα μέχρι να καταφέρει να εισχωρήσει στο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας. Ο Δημήτρης επιστρέφει ανακουφισμένος στο σπίτι μαζί με την Ελένη και το παιδί. Η Μαριάνθη, μετά από αυτή τη σύντομη περιπέτεια, είναι έτοιμη να αποκαλύψει στον πατέρα της ό,τι κρύβει τόσο καιρό…

Τετάρτη 26 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 167

Ο Δημήτρης ψάχνει να βρει άκρη σχετικά με την υπόθεση του Φίλιππου. Ο Κρις, αφού επισκεφθεί τον Φίλιππο στη φυλακή, εκβιάζει την Διώνη, προκειμένου να της δώσει τα στοιχεία που ισχυρίζεται πως έχει υπέρ του Φίλιππου. Εκείνη, όμως, με τη βοήθεια του Δημήτρη, τον παγιδεύει κι ο Κρις συλλαμβάνεται. Ο Δημήτρης έρχεται κοντά με την κόρη του, όχι όμως και με την Ελένη που φαίνεται να του κρύβει κάτι σημαντικό. Η Αλίκη επιμένει ότι πρέπει να σταθεί δίπλα της. Ο Νικήτας συνεχίζει την προσπάθεια να μπει στους κόλπους του κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας. Μια είδηση που εμπλέκει το όνομα του Νικήτα θα αναστατώσει την Λήδα.

Πέμπτη 27 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 168

Η Νάντια αποκαλύπτει στην αστυνομία ότι το άλλοθι που έδωσε στον Κρις ήταν ψεύτικο. Η Ελένη ετοιμάζεται να φύγει κρυφά από την Καβάλα μαζί με την Μαριάνθη, η οποία, όμως, δυσκολεύει το σχέδιο της μαμάς της όταν της ανακοινώνει ότι δεν θέλει να φύγει ξανά μακριά από τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης ανακρίνει τον Κρις, ο οποίος συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξή του με τον φόνο της γυναίκας. Η Λήδα είναι σοκαρισμένη μετά την είδηση για τον θάνατο του Νικήτα. Ο Δήμος στέκεται δίπλα της και προσπαθεί να την στηρίξει. Ο Φίλιππος περιμένει με αγωνία την αποφυλάκισή του. Πιστεύει ότι ο Κρις θα ομολογήσει και θα επιστρέψει επιτέλους σπίτι του… Η Ελένη συναντά κρυφά τον Μανώλη και τους βλέπει από μακριά η Αλίκη…

Παρασκευή 28 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 169

Η Ελένη ετοιμάζεται να φύγει κρυφά με την Μαριάνθη και τον Μανώλη… Η Λήδα συναντιέται με το Νικήτα και διαπιστώνουν και οι δύο πως έχουν ακόμα συναισθήματα ο ένας για τον άλλον. Ο Φίλιππος βρίσκεται σε απόγνωση, αφού όλα τα στοιχεία δείχνουν αυτόν ως τον μοναδικό ύποπτο για τη δολοφονία της παρουσιάστριας. Ο Δημήτρης, όμως, φτάνει σε ένα νέο στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα... Ο Χρήστος ενημερώνει τον Δημήτρη πως το πτώμα που βρέθηκε στην Κρήτη δεν ήταν ο Μανώλης Αγγελάκης, ενώ η Αλίκη αναγνωρίζει σε μια φωτογραφία του Μανώλη τον άντρα που είδε με την Ελένη. Ο Δημήτρης βρίσκει στο σπίτι του κάτι που κρύβει η Ελένη... Πριν προλάβει να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις, η Μαριάνθη εξαφανίζεται…

