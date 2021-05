Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και έκτακτα μέτρα της ΕΛΑΣ

Για δεύτερο σερί νταμπλ ο Ολυμπιακός, για επιστροφή στις κούπες ο ΠΑΟΚ. Σε ποιες περιοχές τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν σήμερα (22/5, 21:00 - Ολυμπιακό Στάδιο) το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας. Η 79η έκδοση της διοργάνωσης είχε την ιδιαιτερότητα - ελέω της πανδημίας - του να συμμετέχουν σε αυτή μόνο οι σύλλογοι της Super League, με τον τελικό να διεξάγεται χωρίς την παρουσία θεατών.

Ο Ολυμπιακός του Πέδρο Μαρτίνς φιλοδοξεί να κάνει το νταμπλ για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, κατακτώντας, παράλληλα, το 29ο Κύπελλο της ιστορίας του. Οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν με σχετική άνεση το πρωτάθλημα, ενώ στην πορεία τους ως τον τελικό του Κυπέλλου ουσιαστικά «ζορίστηκαν» μόνο στα προημιτελικά απέναντι στον Άρη.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΩΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ

6η φάση: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-6 (0-3, 0-3)

Προημιτελικά: Ολυμπιακός - Άρης 3-2 (2-1, 1-1)

Ημιτελικά: ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακό 2-4 (1-1, 1-3)

Ο 50χρονος Πορτογάλος προπονητής δεν αναμένεται να προχωρήσει σε ιδιαίτερες εκπλήξεις αναφορικά με τον καταρτισμό της ενδεκάδας. Η επιστροφή του Σωκράτη Παπασταθόπουλου στη δράση του λύνει, μάλιστα, τα χέρια. Ο Ζοσέ Σα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρούμπεν Σεμέδο, Χοσέ Χολέμπας και «Πάπα» να αποτελούν την τριάδα της άμυνας. Οι Θανάσης Ανδρούτσος, Γιαν Εμβιλά, Μαντί Καμαρά και Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ η τετράδα στη μεσαία γραμμή από τα δεξιά προς τα αριστερά ενώ η επιθετική τριπλέτα θα αποτελείται από τους Γιώργο Μασούρα, Γιουσέφ Ελ Αραμπί και Μπρούμα.

Μία μάλλον περίεργη χρονιά, στον ΠΑΟΚ ευελπιστούν να την ολοκληρώσουν με χαμόγελα. Η αποτυχία στην Ευρώπη και η απομάκρυνση του Αμπέλ Φερέιρα από τη μία, η έλευση του Πάμπλο Γκαρσία και η κατάκτηση της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος από την άλλη. Αν έρθει και το 8ο Κύπελλο της ιστορίας - και τέταρτο τα πέντε τελευταία χρόνια - θα μπορούν στην Τούμπα να πουν εύκολα «καλό καλοκαίρι».

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΩΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ

6η φάση: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 7-1 ( 5-0, 2-1)

Προημιτελικά: ΠΑΟΚ - Λαμία 6-3 (5-2, 1-1)

Ημιτελικά: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-3 (0-1, 1-2)

Ο 44χρονος Ουρουγουανός προπονητής επέλεξε το 3-4-3 στη διαδικασία των Play Off και δικαιώθηκε, ενώ χάρη σε αυτό απέκλεισε και την ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Πετυχημένη συνταγή, δύσκολα αλλάζει αν και η απουσία του Ίνγκι Ίνγκαστον χαλάει κάπως τα σχέδια... Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα υπερασπιστεί στην εστία του ΠΑΟΚ, έχοντας μπροστά του τους Φερνάντο Βαρέλα, Χοσέ Κρέσπο και Αντελίνο Βιεϊρίνια. Οι Ροντρίγκο και Ραχμάν Μπάμπα θα αναλάβουν τις πτέρυγες, με τους Στέφαν Σβαμπ και Ντάγκλας Αουγκούστο να είναι τα δύο χαφ. Ο Ομάρ Ελ Καντουρί θα αγωνιστεί σε ρόλο αριστερού εξτρέμ, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς στα δεξιά και ο Κάρολ Σφιντέρσκι (ή ο Μίκαελ Κρμέντσικ) θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Οι δυο ομάδες έχουν συναντηθεί ήδη τέσσερις φορές για την αγωνιστική περίοδο 2020/21, με τον Ολυμπιακό να μετράει δύο νίκες, μία έχει ο ΠΑΟΚ ενώ ένα παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο. Απομένει να φανεί ποια ομάδα θα κερδίσει το πέμπτο παιχνίδι, κατακτώντας παράλληλα και το Κύπελλο.

ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

13/1/2021 (6η αγωνιστική): ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-1 (51’ Ίνγκασον - 77’ Μπα)

27/1/2021 (19η αγωνιστική): Ολυμπιακό - ΠΑΟΚ 3-0 (50’ Ελ Αραμπί, 77’ Καμαρά, 89’ Βρουσάι)

18/4/2021 (4η αγωνιστική Play Off): ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-0 (49’, 63’ Ζίφκοβιτς)

12/5/2021 (9η αγωνιστική Play Off): Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-0 (31’ Μασούρας)

Διαιτητής: Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία).

Βοηθοί: Χέσελ Στίγκστρα (Ολλανδία), Γιαν Ντε Βρις (Ολλανδία).

4ος Διαιτητής: Δημήτριος Καραντώνης (Ημαθίας).

VAR: Κέβιν Μπλομ (Ολλανδία) - AVAR: Τρύφωνας Πετρόπουλος (Αρκαδίας).

Παρατηρητής: Κωνσταντίνος-Αίας Δάλλας (Ηπείρου).

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα - Παπασταθόπουλος, Σεμέδο, Χολέμπας - Ανδρούτσος, Καμαρά, Εμβιλά, Ρέαμπτσιουκ - Μασούρας, Ελ Αραμπί, Μπρούμα.

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης - Κρέσπο, Βαρέλα, Βιεϊρίνια - Ροντρίγκο, Σβαμπ, Αουγκούστο, Μπάμπα - Ζίφκοβιτς, Σφιντέρσκι, Ελ Καντουρί.

Έκτακτα μέτρα από την ΕΛΑΣ

Σε απαγόρευση κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης έως και τις 6 π.μ. της Κυριακής 23 Μαΐου στο κέντρο της Αθήνας προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, λόγω του τελικού.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Ανακοινώνεται ότι με Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, κατά το χρονικό διάστημα από 21:00 ώρα της 21/05/2021 ημέρα Παρασκευή έως και 06:00 ώρα της 23/05/2021 ημέρα Κυριακή, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Μάρνη (από τη συμβολή της με οδό 28ης Οκτωβρίου) – συνέχεια Καρόλου – Πλατεία Καραϊσκάκη – Αχιλλέως – αριστερά Κολωνού – αριστερά Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) – Πλατεία Ομονοίας – Σταδίου – αριστερά Εμμ. Μπενάκη – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Ζωοδόχου Πηγής – αριστερά Ανδρέα Μεταξά – αριστερά Εμμ. Μπενάκη – δεξιά Σόλωνος – αριστερά Θεμιστοκλέους – δεξιά Ακαδημίας – Πλατεία Κάνιγγος – Χαλκοκονδύλη – δεξιά 28ης Οκτωβρίου (μέχρι τη συμβολή με Μάρνη).

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην πόλη των Αθηνών, ενόψει της διεξαγωγής του τελικού αγώνα ποδοσφαίρου για το Κύπελλο Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. Ο.Σ.Φ.Π. – Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.» στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) την 22/05/2021 και 21:00 ώρα (κεκλεισμένων των θυρών), καθώς και της άφιξης περί των διακοσίων (200) οπαδών της «Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.» από τη Θεσσαλονίκη και τη συγκέντρωση τους επί της οδού Μενάνδρου αρ. 58 στην Αθήνα (Σύνδεσμος Φιλάθλων Π.Α.Ο.Κ.).

Επιπλέον, κατόπιν σχετικών πληροφοριών για επικείμενες αντισυγκεντρώσεις οπαδών άλλων ομάδων των Αθηνών στην ανωτέρω περιοχή, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για δημιουργία επεισοδίων μεταξύ τους».

