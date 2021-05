Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020”: όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο

Τι είπε ο Άγγελος Μπασινάς για το 2004 και την επερχόμενη διοργάνωση. Τα σχόλια του Πέδρο Μαρτίνς, η πρόβλεψη του Καρεμπέ και η “υπόσχεση” του Σφιντέρσκι.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Euro 2020, που θα μεταδοθεί αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1, έχει ξεκινήσει και η εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ EURO 2020» φιλοξένησε για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο προσωπικότητες του ευρωπαϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

O πρεσβευτής του Euro 2020 και πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα το 2004, Άγγελος Χαριστέας, τόνισε ότι: «Το πιο όμορφο γκολ που έχω πετύχει ήταν με τη Γαλλία το 2004. Από την ντρίπλα του Θοδωρή Ζαγοράκη, μέχρι το γεγονός ότι παίζαμε με τα μεγαλύτερα αστέρια της Γαλλίας. Όταν όμως ένα γκολ δίνει και τον τίτλο, αυτό καθορίζει και όλη μου τη ζωή. Ως πρεσβευτής θα βρεθώ σε δύο αγώνες της διοργάνωσης σε Ρώμη και Άμστερνταμ. Μακάρι να μπορέσω να πάω και σε περισσότερους.»





Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Κάρολ Σφιντέρσκι κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Πολωνίας: «Νομίζω ότι θα έχω μια ευκαιρία να αγωνιστώ. Κατάφερα επιτέλους να παίξω σε δυο συνεχόμενους αγώνες στα προκριματικά του Μουντιάλ. Είμαι έτοιμος.», ενώ για τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη είπε: «Η ζωή εδώ είναι πολύ καλή. Είτε μιλάμε για τον καιρό ή την πόλη, όλα είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο να μπορείς να βγεις το απόγευμα με την οικογένεια, να πας μια βόλτα στην παραλιακή, είναι ωραίο. Το επίπεδο ζωής εδώ είναι σπουδαίο. Οπότε μπορώ να απολαύσω ότι ζω εδώ και να το εκμεταλλευτώ στο έπακρο.»





Ο προπονητής του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς επεσήμανε ότι η Πορτογαλία μπορεί να παραμείνει στην κορυφή της Ευρώπης: «Όλοι περιμένουν να δουν ωραία πράγματα από μία ομάδα που διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, έναν προπονητή σαν τον Φερνάντο Σάντος, όμως θα βρει δυσκολίες, γιατί θα αντιμετωπίσει δυνατούς αντιπάλους. Ωστόσο πρόκειται για μία ομάδα με ικανότητες, ώστε να φτάσει ξανά στην κατάκτηση του τίτλου».





Ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κριστιάν Καρεμπέ, δήλωσε: «Η Γαλλία φυσικά είναι το φαβορί. Και αυτό γιατί είμαστε Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, παίξαμε στον τελικό του προηγούμενου EURO με την Πορτογαλία και ο Ντιντιέ Ντεσάμπ θα προσπαθήσει να φέρει την ομάδα του στον δρόμο της επιτυχίας. Νομίζω ότι ο Ντιντιέ Ντεσάμπ έχει προετοιμάσει αυτή την ομάδα, διαθέτουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες και θα υπάρξει και ένα μικρό φρεσκάρισμα. Εξαιτίας της πανδημίας, δεν είναι μία εύκολη κατάσταση και οι προπονητές πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλές καταστάσεις. Διαθέτουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες και υπάρχει η άνεση της επιλογής.»

