Πέθανε η Κάρλα Φράτσι

Έφυγε από τη ζωή η μεγάλη ιταλίδα χορεύτρια Κάρλα Φράτσι. Η λαμπρή καριέρα και η αξέχαστη συνεργασία της με τον Νουρέγιεφ.

Η σπουδαία Iταλίδα χορεύτρα Κάρλα Φράτσι πέθανε σήμερα στο Μιλάνο, σε ηλικία 84 ετών. Εδώ και πολύ καιρό έδινε μάχη κατά του καρκίνου.

Η Κάρλα Φράτσι είχε γεννηθεί το 1936 στο Μιλάνο. Στα δέκα της χρόνια, μετά από τα πρώτα μαθήματα χορού στον πολιτιστικό σύλλογο των οδηγών τραμ του Μιλάνου, οι γονείς της την γράφουν στην σχολή του θεάτρου Λα Σκάλα. Το ντεμπούτο της έγινε το 1955, πάντα στο θρυλικό θέατρο του Μιλάνου, με την Σταχτοπούτα.

Το 1958 επιλέγεται ως πρώτη χορεύτρια, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Στην καριέρα της ερμήνευσε πάνω από 150 ρόλους, από τον Καρυοθράυστη, μέχρι την Λίμνη των Κύκνων. Το 1963 αρχίζει να χορεύει με τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ και η συνεργασία τους θα συνεχιστεί για είκοσι ολόκληρα χρόνια. Οι New York Times την είχαν χαρακτηρίσει «απόλυτη, κύρια πρώτη χορεύτρια».

Από τα χρόνια του 1960 ήταν αυτόνομη, χωρίς μόνιμη σχέση με κάποιο μεγάλο θέατρο. «Ο πατέρας μου οδηγούσε τραμ, η μητέρα μου ήταν εργάτρια. Μου έμαθαν ότι η επιτυχία κερδίζεται. Δούλεψα, δούλεψα και πάλι δούλεψα», δήλωνε η ίδια.

Από το τέλος των ετών του 1970, με τηλεοπτικές βραδιές στην Rai, επέτρεψε στο ευρύ κοινό να γνωρίσει το κλασικό μπαλέτο, ενώ είχε παίξει και ως κινηματογραφική ηθοποιός στην ταινία Η Πραγματική Ιστορία της Κυρίας με τις καμέλιες, με τον Τζαν Μαρία Βολοντέ.

Τα τελευταία χρόνια έδωσε μεγάλο αγώνα κατά της μείωσης των θιάσων κλασικού μπαλέτού των πολιτιστικών ιδρυμάτων, ενώ από το 2000 μέχρι το 2010 ήταν επικεφαλής του θιάσου μπαλέτου του Θεάτρου της Όπερας της Ρώμης.

Τον περασμένο Ιανουάριο έκανε την τελευταία της εμφάνιση: ένα μάθημα στους χορευτές της La Scala, βασισμένο στην ερμηνεία της Ζιζέλ. Η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παγκοσμίου φήμης θέατρο του Μιλάνου.

