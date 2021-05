Οικονομία

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας προκήρυξε 24ωρη απεργία

«Κόκκινο πανί» για το ΕΚΑ το νέο νομοσχέδιο για τα Εργασιακά.

Την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Πέμπτη 3 Ιουνίου αποφάσισε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), αντιδρώντας στο εργασιακό νομοσχέδιο.

Το ΕΚΑ αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του:

Απεργούμε και διαδηλώνουμε ενάντια

Στην κατάργηση του 8ώρου

Στις ατομικές συμβάσεις εργασίας

Στο άνοιγμα των Κυριακών σε επιπλέον κλάδους

Στην ουσιαστική κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Στην προσπάθεια περαιτέρω αποδυνάμωσης της απεργίας

Στην ουσιαστική κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων

Στην ουσιαστική κατάργηση του ν. 1264 και στην επίθεση στα συνδικάτα.

«Καλούμε τα συνδικάτα της Αθήνας, με τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις, που αυτά κρίνουν αναγκαίες, να στείλουν ηχηρό μήνυμα όλες τις επόμενες ημέρες, αλλά κυρίως την ημέρα της απεργίας, ότι τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων δεν διαπραγματεύονται. Αυτό το νομοσχέδιο δεν διορθώνεται, αποσύρεται» τονίζει το ΕΚΑ, επισημαίνοντας ότι η απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 3 Ιουνίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11 π.μ.

