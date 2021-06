Κόσμος

Τουρκία: απειλές σε υπέρμαχο ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία γυναίκα αντιμετωπίζει ποινή για επίθεση σε βιαστή, ενώ ο ανιψιός του Γκιουλέν είναι αντιμέτωπος με τον νόμο.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Το δάκρυ της Εζγκί Μολά, της διάσημης στην Τουρκία ηθοποιού, δεν είναι για την επαπειλούμενη ποινή της, αλλά στο πλαίσιο μιας από τις πολλές εκπομπές και τα σήριαλ που συχνά - πυκνά την φιλοξενούν ως πρωταγωνίστρια. Τώρα ο εισαγγελέας θέλει να την κλείσει στη φυλακή, σχεδόν για 2,5 χρόνια επειδή υποστηρίζει ότι προσέβαλε έναν πρώην στρατιώτη, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό και το θάνατο μιας 18χρονης Κούρδισας.

«Η συνείδησή σας δε σας έπνιξε όταν απελευθερώνατε αυτόν τον κακό βιαστή;» έγραψε στο τουίτερ η Εζγκί Μολά. Ο Μουσά Ορχάν, απελευθερώθηκε μόλις έξι ημέρες μετά τη σύλληψή του, ενώ εκκρεμεί η δίκη του. Όμως στην Τουρκία που εγκατέλειψε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών, οι βιαστές πέφτουν στα μαλακά και οι επικριτές τους κινδυνεύουν με φυλάκιση. Όσο για την ελευθερία του λόγου μέσω κοινωνικών δικτύων, αυτό είναι άγνωστη λέξη. Ήδη πάντως δημιουργήθηκε κίνημα για την υποστήριξη της Εζγκί Μολά από 16 προσωπικότητες, που όμως κινδυνεύουν και αυτοί με φυλάκιση.

Ο ανιψιός του Φετουλάχ Γκιουλέν, φέρεται σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, να ομολόγησε ότι ο θείος του είναι αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης FETO. Ο ίδιος ζητώντας επιείκεια για τη συνεργασία του με τις αρχές ισχυρίσθηκε ότι ήταν ένας απλός ιμάμης, που δεν είχε καταλάβει ότι πρόκειται για τρομοκρατική οργάνωση.

Την ίδια στιγμή, οι καταγγελίες του αρχιμαφιόζου Σεντάτ Πεκέρ, που έκανε τις βρόμικες δουλειές του τουρκικού παρακράτους, συγκλονίζουν την Τουρκία κι έφτασαν μέχρι το Προεδρείο της Εθνοσυνέλευσης. Ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού που ο Πεκέρ απείλησε να τον σέρνει με λουρί σκύλου όταν χάσει τον υπουργικό του θώκο, είπε σε συνέντευξή του ότι θα αποκαλύψει στον εισαγγελέα τον Υπουργό που ο αρχιμαφιόζος είπε ότι δωροδόκησε με δέκα χιλιάδες δολάρια. Ο Πρόεδρος της Βουλής Μουσταφά Σεντόπ καλεί τώρα τον Σοϊλού να κάνει την αποκάλυψη ενώπιον της Βουλής.

Ειδήσεις σήμερα:

Νotam για απαγόρευση πτήσεων στην Ελλάδα αεροπορικών εταιρειών της Λευκορωσίας - Ποιες πτήσεις επιτρέπονται

Κρήτη: Τουρίστας έπεσε σε φαράγγι – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ