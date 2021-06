Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολιασμός - Μαγιορκίνης: “Τείχος ανοσίας” μέσα στο καλοκαίρι, αλλιώς 4ο κύμα από χειμώνα

"Καμπανάκι" κινδύνου από τον εκπρόσωπο της επιτροπής των Λοιμωξιολόγων. Τι είπε για τους εμβολιασμούς και τον χειμώνα που έρχεται.

Η πορεία της επιδημίας δείχνει σημεία ύφεσης, ωστόσο δεν θα έχουμε 100% ξέγνοιαστο καλοκαίρι, είπε ο καθηγητής και εκπρόσωπος της επιτροπής των Λοιμωξιολόγων Γκίκας Μαγιορκίνης, στον ΣΚΑΪ.

«Το φετινό καλοκαίρι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τον εμβολιασμό και να ετοιμαστούμε για έναν πιθανώς καλύτερο χειμώνα», είπε ο καθηγητής τονίζοντας πως για να μην περάσουμε τα ίδια με πέρσι τον χειμώνα πρέπει να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε. «Δεν θα έχουμε πλήρη κανονικότητα, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», επεσήμανε.

Σχετικά με το πολυπόθητο τείχος ανοσίας, ο κ. Μαγιορκίνης εξήγησε ότι εάν καταφέρουμε και φτάσουμε ένα 60-70% στους εμβολιασμούς των ηλικιών 20 με 39, θα έχουμε πετύχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του τείχους ανοσίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή καλύψει σε ένα αρκετά καλό ποσοστό τις μεγάλες ηλικίες, ωστόσο θα πρέπει να επιτύχουμε και εκεί την αύξηση, γιατί έχουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, τόνισε.

Το «ροκάνισμα», όπως είπε, στη μεταδοτικότητα θα το πετύχουμε με τους εμβολιασμούς που γίνονται τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, στις νεαρές ομάδες, καθώς είναι οι άνθρωποι με τις περισσότερες επαφές και δραστηριότητες.

Αν στις ηλικίες 20-39 φτάσουμε ένα 60-70% εμβολιασμένων, «θα έχουμε κερδίσει ένα 80% του τείχους ανοσίας», τόνισε ο καθηγητής. Στο σύνολο του πληθυσμού αν φτάσουμε ένα 60-70% εμβολιασμένων, θα πάμε πολύ καλά, συμπλήρωσε.

Επίσης, εκτίμησε ότι τέλος Ιουλίου θα έχουν αδειάσει τα νοσοκομεία από διασωληνωμένους και τα κρούσματα θα έχουν πέσει, επομένως, μαζί με την αύξηση των εμβολιασμών, θα είναι μια καλή στιγμή για να βγάλουμε τις μάσκες.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει πτώση στους εμβολιασμούς και πρέπει να φτάσουμε αυτό το ποσοστό πάση θυσία, γιατί το χειμώνα δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε με κλειστούς χώρους.

«Δε μπορούμε να προχωρήσουμε με συνθήκες μεταδοτικότητας το χειμώνα, με ποσοστό εμβολιασμού χαμηλότερο από το 60-70%», είπε και πρόσθεσε ότι αν δεν πιάσουμε ένα ισχυρό ποσοστό ανοσίας, είναι, πιθανό στους κλειστούς χώρους να επιτρέπονται μόνο οι εμβολιασμένοι.

«Το χειμώνα δεν θα προλάβουμε, αν δεν φτάσουμε αυτό το ποσοστό. Είναι σχεδόν βέβαιο το 4ο κύμα αν δεν επιτύχουμε ένα καλό τείχος ανοσίας μέσα στο καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ανέφερε ότι οι κίνδυνοι από τον εμβολιασμό είναι λιγότεροι για τους άνω των 60 ετών, οι οποίοι έχουν και το χαμηλότερο ποσοστό στους εμβολιασμούς.

