Κοινωνία

Φονικό στην Κέρκυρα: “ειδοποιητήριο” στην Αστυνομία άφησε ο δράστης (βίντεο)

Τι αναφέρει γείτονας των θυμάτων και του αυτόχειρα για το περιστατικό και τις τεταμένες σχέσεις τους.

«Άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς, δύο μαζί και μετά από λίγο άλλους δύο και πετάχτηκα έξω και μετά έμαθα ότι επρόκειτο για τους ανθρώπους αυτούς. Ξέρω ότι υπήρχαν προστριβές μεταξύ του δράστη και του άνδρα που σκότωσε, είχε μαλώσει και με εμένα ο δράστης δύο φορές, αλλά κανείς δεν περίμενε να γίνει κάτι τέτοιο», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ένας γείτονας των θυμάτων και του δράστη και αυτόχειρα, στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε ο Γιώργος Παπαδάκης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το έγκλημα ήταν προμελετημένο, καθώς ο δράστης φέρεται να σχεδίαζε καιρό να σκοτώσει την σπιτονοικοκυρά του, η οποία του είχε παραχωρήσει δωρεάν το σπίτι με την προϋπόθεση να κάνει δουλειές ώστε να το συντηρεί.

Μάλιστα, σε φωτογραφία που εξασφάλισε ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Κέρκυρα, Λάζος Μαντικός, ο δράστης του διπλού φονικού που έβαλε τέλος στην ζωή του, είχε κολλήσει στην πόρτα του σπιτιού του μήνυμα προς της Αστυνομία, με ένα ονοματεπώνυμο και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Κέρκυρα από το φρικτό έγκλημα στην Δασιά, με τους δύο ανθρώπους που έπεσαν νεκροί από τα πυρά ενός άνδρα, ο οποίος μετά έβαλε τέλος στην ζωή του.

Ο 63χρονος που μόλις είχε πάρει την σύνταξη του, είχε φτάσει πριν μια εβδομάδα στην Κέρκυρα για να φτιάξει το σπίτι του, ώστε να ακολουθήσει και η οικογένεια του. Όπως λέει η φίλη του, προφανώς ακούγοντας τις φωνές και τις εκκλήσεις της άτυχης γυναίκας για βοήθεια έσπευσε κοντά της και τελικώς, έπεσε νεκρός.

Δείτε ΕΔΩ, τι δήλωσε η οικογενειακή φίλη του 63χρονου θύματος, που σήμερα το πρωί έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του όπλου του 67χρονου, που τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή

