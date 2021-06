Πολιτική

Βορίδης: το οργανωμένο έγκλημα αξιοποιεί “κενά” στα πανεπιστήμια (βίντεο)

Συλλήψεις για τις δολοφονίες ζήτησε και ο ΥΠΕΣ. Τι είπε για την εγκληματικότητα και την αστυνομία στα ΑΕΙ. Τι θα ισχύσει με τα προνόμια στους εμβολιασμένους για κορνοϊό.

«Θα έχω εγώ το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Θα υπάρχουν εξαιρέσεις – περιορισμοί για τους μη εμβολιασμένους και επομένως εγώ επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό εμβολιασμού μου, θα μπορώ να πω ότι εγώ εξαιρούμαι από τους περιορισμούς αυτούς», είπε ο Μάκης Βορίδης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για ορισμένες κατηγορίες εργαζόμενων, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «αυτό σχετίζεται με την σύμβαση εργασίας των εν λόγω εργαζόμενων, όπως συνέβη και με τα self test, που είναι υποχρεωτικό για να εργαστεί κάποιος και αν δεν κάνει θα πρέπει να πάρει άδεια ή να χάσει το μεροκάματο του».

«Μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού συμμετέχει στον εμβολιασμό. Προφανώς υπάρχει και μια μερίδα που εξακολουθούμε να προσπαθούμε να την πείσουμε. Όσο προχωρά ο εμβολιασμός και όσοι έχουν επιφυλάξεις βλέπουν τους εμβολιασμένους και όλα να είναι καλά, θα κάμπτονται και αυτοί», σημείωσε ο κ. Βορίδης, λέγοντας ότι όποιος θέλει να εμβολιαστεί θα βρει ραντεβού.

Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε «έχουν αλλάξει πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια στο πεδίο της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Πολλές παραβατικές συμπεριφορές αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από ότι πιο παλιά, υπάρχει διαφορετική κουλτούρα. Κανείς δεν λέει ότι έχει κερδηθεί η «μάχη». Λέμε όμως ότι η Ελλάδα έχει κερδίσει πόντους σε ότι αφορά το αίσθημα της Ασφάλειας. Παράλληλα όμως χρειάζονται παρεμβάσεις μετά την ψήφιση του Ποινικού Νόμου, χρειάζονται παρεμβάσεις για τα σωφρονιστικά καταστήματα και την έκτιση ποινών, καθώς και αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, που είναι ένα άλλο πράγμα».

«Τα μέτρα αποσυμφόρησης των φυλακών με τον νόμο Παρασκευόπουλου είχε ημερομηνία λήξεως. Δεν ισχύουν οι διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου. Υπάρχουν διατάξεις που αφορούν αναστολές και άδειες λόγω των οποίων αφήνονται ελεύθεροι αρκετοί απ’ όσους συλλαμβάνονται, θεσμός που δεν ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει χρόνια. Επ' αυτού υπάρχει δήλωση του Υπ. Δικαιοσύνης ότι θα υπάρξουν αλλαγές», είπε ο Μάκης Βορίδης.

«Προφανώς πρέπει να υπάρξουν συλλήψεις για τις δολοφονίες», είπε ο κ. Βορίδης, με βάσει και τον φάκελο που κατέθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης στον Άρειο Πάγο, ενώ σημείωσε ότι «για το οργανωμένο έγκλημα πρέπει να υπάρξει αλλαγή των διατάξεων, καθώς οι εγκληματίες αυτοί κάνουν εγκλήματα, οδηγούνται στην φυλακή, αλλά κάνοντας χρήση διατάξεων βγαίνουν γρήγορα και εγκληματούν ξανά».

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι πρόκειται να αναλάβουν πρωτοβουλία οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη για αυστηροποίηση των διατάξεων. Πως μπορεί κανείς ως Αστυνομία να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα; Αυτό θέλει σύνθετη δράση και πολλή δουλειά, καθώς στο οργανωμένο έγκλημα οι δράστες είναι «επαγγελματίες», κάνουν αυτήν την δουλειά, δεν είναι μικροπαραβάτες. Δύο χρόνια προετοιμαζόμαστε», ανέφερε ο κ. Βορίδης.

Καταλήγοντας και αναφερόμενος στην Αστυνομία των Πανεπιστημίων, ο Υπ. Εσωτερικών είπε «δεν πρέπει να υποτιμάμε την κατάσταση στα Πανεπιστήμια και ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ούτε πρέπει να υποτιμάμε την σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ ομάδων που είναι συστηματικά παραβατικές, οι οποίες χρησιμοποιούν κενά που υπάρχουν στον νόμο, ένα από αυτά τα κενά είναι τα πανεπιστήμια για να οργανώνουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, μην τα αποσυνδέουμε».

