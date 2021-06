Αθλητικά

Roland Garros - Τσιτσιπάς: πέθανε η γιαγιά του πριν τον αγώνα με τον Τζόκοβιτς (βίντεο)

Ο θείος του Στέφανου Τσιτσιπά έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα". Η συγκινητική ανάρτηση του αθλητή.

“Άγγιξε” το θαύμα της κατάκτησης του Roland Garros ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν τελικά αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο στο 5ο σετ.

Η ήττα αυτή δεν είναι το μόνο που καλείται να διαχειριστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ήρθε αντιμέτωπος και με μια θλιβερή είδηση. Η γιαγιά του πέθανε ξαφνικά πέντε λεπτά πριν αρχίσει ο αγώνας του κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο θείος του μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" κάνοντας γνωστή την είδηση του χαμού της αγαπημένης γιαγιάς του Στέφανου, για τον θάνατο της οποίας δεν είχε ενημερωθεί όταν άρχισε τη "μάχη" στο Roland Garros.

"Πέθανε η γιαγιά του χθες τη νύχτα. Ο Στέφανος δεν το γνώριζε, μόνο ο μπαμπάς του" είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Τσιτσιπάς. Όσον αφορά στον τεράστιο αγώνα που έδωσε χθες είπε: "Είμαστε υπερήφανοι, παλέψαμε και χάσαμε".

Η συγκινητική ανάρτηση για τον χαμό της γιαγιάς του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νωρίς το πρωί έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τον θάνατο της γιαγιάς του τονίζοντας: "Η ζωή δεν έχει να κάνει με τη νίκη ή την ήττα αλλά με την απόλαυση κάθε στιγμής της ζωής. Να ζεις μια ουσιαστική ζωή χωρίς δυστυχία και απογοήτευση. Το να σηκώνεις τρόπαια και να γιορτάζεις τις νίκες είναι κάτι, αλλά όχι τα πάντα. Πέντε λεπτά πριν μπω στο γήπεδο, η αγαπημένη μου γιαγιά έχασε τη μάχη για τη ζωή. Μια σοφή γυναίκα της οποίας η πίστη στη ζωή και η προθυμία να δώσει και να παρέχει δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο ανθρώπινο ον που έχω γνωρίσει ποτέ. Είναι σημαντικό να έχουμε περισσότερους ανθρώπους σαν αυτήν σε αυτόν τον κόσμο. Επειδή άνθρωποι σαν αυτήν σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός. Σε κάνουν να ονειρεύεσαι. Θα ήθελα να πω ότι ανεξάρτητα από την ημέρα, την περίσταση ή την κατάσταση, αυτό είναι αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτήν, και μόνο σε αυτήν. Ευχαριστώ που μεγάλωσες τον πατέρα μου. Χωρίς αυτόν δεν θα ήταν δυνατό".

Τσιτσιπάς: Ελπίζω να επιστρέψω

«Προσπάθησα όσο περισσότερο μπορούσα, με όλες μου τις δυνάμεις», είπε ο 22χρονος Έλληνας τενίστας, ο οποίος μετείχε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό grand slam. Όσο για τον Τζόκοβιτς, ο οποίος επέστρεψε, αν και έχανε με 2-0 σετ, ο Τσιτσιπάς τόνισε: «Πρέπει να πω ότι εμπνέομαι από όσα έχει πετύχει και θα ήμουν ευτυχισμένος ακόμη και αν καταφέρω να πετύχω τα μισά στην υπόλοιπη καριέρα μου».

O Tσιτσιπάς δεν ξέχασε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους της ομάδας που τον υποστηρίζει: «Είναι μια ομαδική προσπάθεια, μπορεί να φαίνονται μόνο οι αθλητές, όμως υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα πίσω μας». Στο τέλος, δε σκέφτηκε... μεγαλόφωνα ο “Tsitsifast”: «Ελπίζω να επιστρέψω και να χαρίσω ξανά ένα ωραίο θέαμα στον κόσμο».

«Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτήν τη στιγμή για τον Στέφανο Τσιτσιπά, σε έναν τελικό Grand Slam. Είναι αυτά τα παιχνίδια, στα οποία μαθαίνεις περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο. Θα βγει πιο δυνατός από αυτό το παιχνίδι. Και σίγουρα θα κατακτήσει πολλά Grand Slam στην πορεία! Απόλυτος σεβασμός για εσένα και την ομάδα σου Στέφανε!» δήλωσε από πλευράς του ο Nόβακ Τζόκοβιτς.

Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Τσιτσιπά εξέφρασε με ανάρτηση στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η πορεία του είναι απόδειξη για το πόσα μπορεί να πετύχει κανείς με σκληρή δουλειά και αφοσίωση.

