Euro 2020: Ήξερες ότι η Πολωνία…

Ο Μανώλης Μανής σταχυολογεί μικρές "λεπτομέρειες" για τις ομάδες, που παίρνουν μέρος στην "μεγάλη γιορτή της μπάλας", η οποία θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1.

Η Πολωνία θα δώσει το “παρών” σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για 4η συνεχόμενη φορά.

Το 2008 και το 2012 δεν κατάφερε να προκριθεί από την φάση των ομίλων, ενώ το 2016 έφτασε μέχρι τα προημιτελικά.

Κορυφαίος σκόρερ της Πολωνίας, ωστόσο σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι ο Πλατσικόφσκι με 3 τέρματα, έναντι δύο του Λεβαντόφσκι.

Σφιντέρσκι: Υπέροχο που μπορώ να προπονηθώ με τον Λεβαντόφσκι

Ο Πολωνός παίκτης του ΠΑΟΚ, Κάρολ Σφιντέρσκι μίλησε προ λίγων εβδομάδων στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς το EURO 2020.»

Όπως είπε ο Κάρολ Σφιντέρσκι "Είναι σίγουρα ένα πολύ σκληρό γκρουπ. Ισπανία, Σουηδία και Πολωνία θα παλέψουν για την πρόκριση και ο πιο προσεχτικός θα προχωρήσει στη διοργάνωση. Είναι δύσκολο να γίνουν προγνωστικά, θα δούμε. Νομίζω ότι η Ισπανία έχει μια πολύ ισχυρή ομάδα. Φυσικά δυνατή θα είναι και η Γερμανία, όπως πάντα. Το τουρνουά θα έχει σίγουρα, ενδιαφέρον. Θα δούμε".

Μιλώντας για τον Για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ανέφερε "Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να προπονηθώ μαζί του. Ενιωθα πάντα τυχερός που μπορούσα να τον δω από κοντά, να δω πως δουλεύει στην προπόνηση, σε τι δίνει βάρος. Εντός γεπέδου είναι ο καλύτερος φορ στον κόσμο αυτή τη στιγμή και είναι υπέροχο που μπορώ να προπονηθώ μαζί του"

Για τον Πάολο Σόουζα είπε πως "Για μια τέτοια ομάδα όπως η δική μας είναι σίγουρα ένας πολύ καλός προπονητής, ιδανικός. Είχα την ευκαιρία να δω πως δουλεύει. Βέβαια στην Εθνική ο χρόνος προετοιμασίας των αγώνων είναι μικρός, κυρίως παίζουμε αγώνες. Ήμουν μαζί του στην ομάδα για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά στην προετοιμασία που θα κάνουμε ελπίζω να έχω την ευκαιρία να δω τη δουλειά του. Η προπόνησή του μου αρέσει, και αν είχε γίνει η προετοιμασία θα μπορούσα να σας δώσω κάποιες περισσότερες απαντήσεις. Από όσα είδα μέχρι τώρα, μπορώ να πω ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Ελπίζω να του αποδείξουμε ότι έκανε σωστές επιλογές".

