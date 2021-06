Κοινωνία

Γλυκά Νερά – Πατέρας Καρολάιν: Δικαιοσύνη για το μωρό

Τις πρώτες δηλώσεις του έκανε ο πατέρας της 20χρονης Καρολάιν 40 μέρες μετά την άγρια δολοφονία της από τον σύζυγό της.

Ο πατέρας της Καρολάιν μιλά για πρώτη φορά 40 μέρες μετά τη δολοφονία της και μία εβδομάδα μετά την ομολογία του συζύγου της ότι ήταν αυτός που την σκότωσε, σκηνοθετώντας τη ληστεία στα Γλυκά Νερά.

Ο 78χρονος David Crouch μίλησε για στη βρετανική Daily Mail με περηφάνια για την κόρη του που όπως είπε «χάθηκε με τόσο σκληρό τρόπο στην αρχή μιας θαυμάσιας ζωής».

Αν και καταρρακωμένοι από το πένθος αλλά και το σοκ με την ομολογία του γαμπρού τους, ο David και η Susan Crouch έχουν πλέον ένα σκοπό: την εγγονή τους και κόρη της Καρολάιν.

«Τόσο εγώ όσο και η Susan θα περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας διασφαλίζοντας ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη ότι η μικρή της κόρη, η Λυδία, θα μεγαλώσει με όσα μπορούμε να της δώσουμε, και ότι η μνήμη της μητέρας της θα ζήσει για πάντα» λέει χαρακτηριστικά o David Crouch.

Ο πατέρας περιγράφει την κόρη του ως ένα δραστήριο και χαρισματικό πλάσμα.

«Η Καρολάιν γεννήθηκε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα στις 12 Ιουλίου του 2001, αλλά ήταν Βρετανή πολίτης. Στην Αλόννησο ήρθε για πρώτη φορά ως νεογέννητο για να τη συστήσουμε στους μελλοντικούς της φίλους και στη συνέχεια μετακόμισε στο νησί μόνιμα με τη Σούζαν και εμένα τον Μάιο του 2003»,.

Αναφέρει ότι η κόρη του είχε πολύ καλές επιδόσεις στο σχολείο και ότι επανειλημμένα επιλεγόταν ως «σημαιοφόρος σε παρελάσεις εθνικών εορτών». Η Καρολάιν είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στην υποκριτική, συμμετέχοντας με φίλους της σε παραστάσεις του δημοτικού θεάτρου, ενώ είχε έφεση και στον αθλητισμό, τον οποίο εξάσκησε από τόσο μικρή ηλικία που δεν της επετράπη να πάρει διακρίσεις λόγω ακριβώς της ηλικίας της.

«Τόσο εγώ όσο και η σύζυγός μου νιώσαμε πολύ περήφανοι όταν εξασφάλισε μια θέση στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά για να σπουδάσει Στατιστική αν και λυπηθήκαμε που την αποχαιρετήσαμε από το σπίτι» λέει ο 78χρονος.

Τέλος. ο David Crouch αναφέρθηκε στην αγάπη της Καρολάιν για τα ταξίδια, και την πρωτοβουλία της να οργανώνει εκδρομές για τους συμμαθητές της, αξιοποιώντας και την έφεσή της στις ξένες γλώσσες, αφού μίλαγε αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά και τη μητρική γλώσσα της μαμάς της.

Σε συνεννόηση οι δύο οικογένειες

Παράσταση Πολιτικής Αγωγής δήλωσε στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά η οικογένεια του θύματος διά του δικηγόρου Βόλου Θανάση Χαρμάνη.

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας της Καρολάιν δήλωσε στους δημοσιογράφους για τη μητέρα της 20χρονης: «Για ευνόητους λόγους, η μητέρα δεν μπορούσε να έρθει, στην κατάσταση που είναι... Αντιλαμβάνεστε τη θέση της μητέρας που αγκάλιαζε τα χέρια που έκοψαν την ανάσα της κόρης της».

Αναφερόμενος στο θέμα του παιδιού, ο κ. Χαρμάνης σημείωσε: «Θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με την οικογένεια του δράστη. Η μητέρα της Καρολάιν μού είπε ότι έχουν καλές σχέσεις με την οικογένεια του κατηγορούμενου και είναι ήδη σε συνεννόηση». Τόνισε, επίσης, πως «η μητέρα της Καρολάιν υποστηρίζεται από προσωπικό, η οικονομική της κατάσταση είναι καλή, ενώ η Αλόννησος είναι εξαιρετικό περιβάλλον για να μεγαλώσει προσωρινά το παιδί».

