Euro 2020: τελευταία ματς στον 4ο όμιλο

Ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική με δύο ματς που θα γίνουν παράλληλα. Ποιοι μονομαχούν για την πρώτη θέση και ποιοι θα αναζητήσουν μια “νίκη – ελπίδας”.

Του Μανώλη Μανή

Με τους αγώνες Τσεχία - Αγγλία και Κροατία - Σκωτία ολοκληρώνεται την Τρίτη το πρόγραμμα του 4ου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.

Τσεχία - Αγγλία (22.00)

Τσεχία και Αγγλία μονομαχούν για την πρώτη θέση, αφού ακόμα και σε περίπτωση ήττας πολύ δύσκολα θα χάσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση, έχοντας ήδη 4 βαθμούς. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε, πως ο 1ος του ομίλου θα βρει απέναντί του τον 2ο του 6ου ομίλου, ενώ ο 2ος τον 2ο του 5ου ομίλου. Αμφότερες ομάδες ωστόσο δεν ασχολούνται με αυτά τα σενάρια και θέλουν το τρίποντο για να πάρουν και την πρώτη θέση και να μην… μετακομίσουν για την φάση των 16, αφού ο αγώνας τους θα γίνει επίσης στο Γουέμπλεϊ.

Κροατία - Σκωτία (22.00)

Κροατία και Σκωτία μοιράζονται την τελευταία θέση του ομίλου με 1 πόντο μόλις και πλέον σε αυτόν τον τελικό παίζουν μόνο για τη νίκη-ελπίδας. Ειδικά η Σκωτία αν την πετύχει, θα πρέπει να το κάνει και με πολλά γκολ, καθώς κουβαλάει ένα -2 στα γκολ από τα προηγούμενα παιχνίδια. Από την άλλη η Κροατία μπορεί να μπήκε ως ένα από τα φαβορί στην διοργάνωση, αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει αυτόν τον χαρακτήρα και θέλει τη νίκη για να «σώσει» την παρτίδα.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Οι αγώνες της τρίτης αγωνιστικής του Euro 2020 θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑNT1 και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.