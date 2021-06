Life

Κέιτ Μίντλετον- Μέγκαν Μάρκλ: Τι κοινό έχουν οι κόρες τους;

Μπορεί τη πριγκίπισσα Charlotte να τη χωρίζει ο ωκεανός από τη μικρή Lilibet, ωστόσο οι δυο τους έχουν κάτι κοινό...

Η πριγκίπισσα Charlotte, που είναι κόρη της Kate Middleton με τον πρίγκιπα William φαίνεται πως έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την πρώτη της ξαδέρφη, τη μικρή Lilibet, κόρη του Harry και η Meghan Markle.

Μπορεί να τις χωρίζει λοιπόν ο ωκεανός, όμως φαίνεται πως έχουν κάτι κοινό.

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle, έφεραν στον κόσμο στις 4 Ιουνίου τη κορούλα τους. Το όνομα που δόθηκε στη μικρούλα είναι Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor.

Το Lilibet όπως ανέφερε το ζευγάρι, είναι από το παρατσούκλι που είχε η βασίλισσα Ελισάβετ όταν ήταν μικρή και δεν μπορούσε να προφέρει το όνομά της και το Diana είναι προς τιμήν της πολυαγαπημένης μητέρας του Harry, πριγκίπισσας Diana.

