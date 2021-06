Υγεία - Περιβάλλον

Πέντε βιταμίνες που βοηθούν στην απώλεια βάρους χωρίς δίαιτα

Ποιες βιταμίνες ενισχύουν την καύση λίπους;

Η απώλεια βάρους είναι ένα θέμα που δημιουργεί σε πολλούς άγχος και πονοκέφαλο. Για να πετύχεις το τέλειο αποτέλεσμα, σκέφτεσαι ότι πρέπει ν’ ακολουθήσεις ένα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και να πεις «αντίο» σε κάθε ένοχη απόλαυση. Κάποιες φορές, γίνεσαι παραπάνω απ’ όσο πρέπει αυστηρή με τον εαυτό σου και αρνείσαι να λάβεις τροφές που ενδεχομένως αγνοείς ότι είναι πλούσιες σε βιταμίνες και μέταλλα. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, πρέπει ν’ αναθεωρήσεις, αφού αυτό που ίσως δεν γνωρίζεις, είναι ότι οι βιταμίνες που εμπεριέχονται στα τρόφιμα, είναι εκείνες που θα σου εξασφαλίσουν την πολυπόθητη απώλεια βάρους που επιδιώκεις, αφού ενεργοποιούν και ενισχύουν τον μεταβολισμό σου στο μέγιστο.

Η κλινική διαιτολόγος Εύα Τσάκου, μας λέει ποιες βιταμίνες έχουν την ιδιότητα να ενισχύουν την καύση του λίπους και να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού, κάνοντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο αποτελεσματική την προσπάθεια μας να χάσουμε τα περιττά κιλά. Σημαντικό ποσοστό βιταμινών, μπορούμε ν’ απορροφήσουμε τόσο από τις τροφές που καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση, όσο και μέσα από ασφαλή βιταμινούχα συμπληρώματα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προσπάθεια μας ν’ αδυνατίσουμε με υγιή τρόπο.

