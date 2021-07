Φιλιππίνες: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην κοινότητα Πατικούλ, στην περιοχή Σούλου.

Στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τουλάχιστον 85 άτομα συνετρίβη σήμερα στις νότιες Φιλιππίνες, δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Σιριλίτο Σομπετζάνα.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι διασώθηκαν μετά τη συντριβή του αεροσκάφους και λαμβάνουν πρώτες βοήθειες, δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στους δημοσιογράφους.

Τα μέλη του στρατού διασώθηκαν από το φλεγόμενο αεροσκάφος, ένα C-130, που συνετρίβη καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί στο νησί Τζόλο, στην επαρχία Σούλου.

"Τα συνεργεία διάσωσης βρίσκονται στο σημείο, προσευχόμαστε να μπορέσουμε να σώσουμε και άλλες ζωές", πρόσθεσε ο στρατηγός Σομπετζάνα.

Πολλοί επιβάτες είχαν λάβει πρόσφατα τη βασική στρατιωτική τους εκπαίδευση και είχαν σταλεί σε αυτό το νησί στο πλαίσιο μιας κοινής επιχειρησιακής δύναμης καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε αυτή την περιοχή όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι.

Ο στρατός έχει πολύ αισθητή παρουσία στις νότιες Φιλιππίνες λόγω της δράσης της ισλαμιστικής οργάνωσης Αμπού Σαγιάφ, που θεωρείται από την Ουάσινγκτον τρομοκρατική οργάνωση.

Η οργάνωση Αμπού Σαγιάφ αποτελείται από ένα δίκτυο μαχητών στους οποίους αποδίδονται αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις και απαγωγές ξένων τουριστών και χριστιανών ιεραποστόλων.

