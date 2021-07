Life

Σάκης Τανιμανίδης: Η τρυφερή ανάρτηση με τη νεογέννητη κορούλα του

Η νέα καθημερινότητα του παρουσιαστή με τα δίδυμα κοριτσάκια.

Η ζωή του Σάκη Τανιμανίδη και της συζύγου του, Χριστίνας Μπόμπα έχει αλλάξει για πάντα εδώ και λίγες ημέρες, καθώς ήρθαν στη ζωή τα δίδυμα κοριτσάκια τους.

Οι δυο τους την Τετάρτη 23 Ιουνίου έγιναν γονείς για πρώτη φορά και ακόμα προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της ζωής τους.

Μία από τις αλλαγές που έχει συμβεί -όπως σε όλους τους νέους γονείς- είναι ότι κοιμούνται πολύ λιγότερες ώρες.

Το πρωί της Παρασκευής ο Σάκης Τανιμανίδης θέλησε να δώσει στους διαδικτυακούς του φίλους μία “γεύση” από τη νέα καθημερινότητα του.

