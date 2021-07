Τεχνολογία - Επιστήμη

“Super Mario”: Τιμή ρεκόρ για την κασέτα Nintendo

Τιμή ρεκόρ για την κασέτα Nintendo που πωλήθηκε σε δημοπρασία.

Μια σφραγισμένη κασέτα του θρυλικού "Super Mario" της κονσόλας Nintendo 64 πωλήθηκε χθες Κυριακή έναντι 1,56 εκατομμυρίων δολαρίων, μια τιμή ρεκόρ για ένα βιντεοπαιχνίδι, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο δημοπρασιών Heritage Auctions.

«Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι που δημοπρατήθηκε ποτέ σε τιμή πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έρικ Μπράντλεϊ, ένας εκπρόσωπος του αμερικανικού οίκου, που εδρεύει στο Ντάλας του Τέξας.

Η Heritage είχε ήδη καταγράψει ένα πρώτο ρεκόρ την Παρασκευή: μια κασέτα της σειράς βιντεοπαιχνιδιών "The Legend of Zelda" της κονσόλας του Nintendo NES πουλήθηκε για 870.000 δολάρια.

Η κασέτα του "Super Mario 64" χρονολογείται από το 1996 και χρησιμοποιούσε 3D για πρώτη φορά.

Είναι «το μόνο γνωστό αντίγραφο που λαμβάνει βαθμολογία 9,8 A ++» από την εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Wata που αξιολογεί την κατάσταση των κασετών, δήλωσε ο Μπράντλεϊ, διευκρινίζοντας ότι αυτή η βαθμολογία ήταν «η υψηλότερη που θα μπορούσε να λάβει ένα ρετρό βιντεοπαιχνίδι»

Ο Μάριο, ένας αεικίνητος μουστακαλής μικροκαμωμένος υδραυλικός με κόκκινο καπέλο, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών, η δημιουργία του οποίου συνέβαλε στην παγκόσμια επιτυχία της Nintendo.

Εμφανίστηκε το 1981 ως ο χαρακτήρας "Jumpman" στο βιντεοπαιχνίδι "Donkey Kong", μετονομάστηκε σε "Mario" το 1985 και είχε πολλές περιπέτειες, είτε με τον αδελφό του Λουίτζι είτε οδηγώντας το αγωνιστικό του αυτοκίνητο.

Τα τελευταία χρόνια, τα ρετρό βιντεοπαιχνίδια έχουν ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία ανάμεσα στους νοσταλγούς λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών.

Τον περασμένο Απρίλιο, μια κασέτα Super Mario Bros του 1986 της κονσόλας Nintendo NES πουλήθηκε έναντι 660.000 δολαρίων σε μια δημοπρασία που διοργάνωσε πάλι η Heritage Auctions.

