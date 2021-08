Κόσμος

Φωτιές: Βοήθεια από 8 χώρες στην Ελλάδα

Πυροσβέστες, αεροσκάφη και ελικόπτερα σπεύδουν σε βοήθεια για να αναχαιτιστεί η πύρινη λαίλαπα σε διάφορα σημεία της επικράτειας.

Συγκινητική είναι η ανταπόκριση ξένων χωρών, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, στον πύρινο εφιάλτη που βιώνει τις τελευταίες ημέρες η χώρα μας.

Από την Γαλλία, 82 πυροσβέστες επιχειρούν στις Αφίδνες, καθώς και 2 αεροσκάφη Canadair που ήδη επιχείρησαν σήμερα στην Πάρνηθα.

Από την Κύπρο, 40 πυροσβέστες που επιχειρούν στην Πάρνηθα και 2 αεροσκάφη τα οποία επιχείρησαν στην Κρήτη.

Από την Κροατία, 1 αεροσκάφος Canadair που ήδη επιχείρησε.

Από την Ουκρανία, 100 πυροσβέστες ως πεζοπόρο τμήμα, οι οποίοι θα προωθηθούν στην Εύβοια.

Από το Ισραήλ, 16 πυροσβέστες που θα επιχειρήσουν στην Αττική.

Από τη Σουηδία, 2 αεροσκάφη που αναμένονται το βράδυ της Παρασκευής.

Από τη Ρουμανία, 112 πυροσβέστες με 23 οχήματα, που αναμένονται το Σάββατο.

Από την Ελβετία, 3 ελικόπτερα SP με ειδικό κάδο, τα οποία αναμένονται το Σάββατο.