Φωτιά στην Αττική: “Μάχη” με τις φλόγες σε Θρακομακεδόνες, Βαρυμπόμπη και Μαλακάσα

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης. Συνεχείς αναζωπυρώσεις στα μέτωπα και εκκενώσεις οικισμών. Στις φλόγες πολλά σπίτια.



Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η νύχτα για την Αττική, στην οποία συνεχίζεται ο εφιάλτης από την πυρκαγιά που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην Πάρνηθα, στον Άγιο Στέφανο και στην Μαλακάσα, ενώ προβλέπεται μια ακόμα πιο δύσκολη μέρα, καθώς άρχισε ήδη να ενισχύονται οι άνεμοι στην περιοχή.

Στο μέτωπο της Πάρνηθας το πρόβλημα εντοπίζεται στους Θρακομακεδόνες και την Βαρυμπόμπη, όπου οι φλόγες είναι από χτες μέσα στους οικισμούς και έχουν κάψει σπίτια, ενώ οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη για να ανακόψουν την πορεία της, αλλά δεν κατάφεραν να την ελέγξουν.

Δυνάμεις της Αστυνομίας έκαναν αγώνα μαζί με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν τον κόσμο που δεν ήθελε να εγκαταλείψει τα σπίτια του, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάσωση τους, παρά το γεγονός ότι οι οικισμοί έχουν εκκενωθεί και με μήνυμα του 112 από χτες το βράδυ.

Στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο που δημιουργήθηκε όταν οι φλόγες πήδησαν την εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας, από το ύψος της Ιπποκρατείου Πολιτείας και κατευθύνεται προς Μαλακάσα, τα πράγματα ήταν επίσης δύσκολα, καθώς η πυρκαγιά καίει πυκνό πευκοδάσος, ενώ ένα μέρος της κατευθύνεται προς τον Ωρωπό.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική το μέτωπο κινείται αργά μεν αλλά σταθερά και το θερμικό φορτίο είναι τόσο ισχυρό που είναι πολύ δύσκολο να ανακοπεί η πορεία της, παρά τις πολύ ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούσαν όλη την νύχτα, που ενισχύθηκαν με το πρώτο φως της μέρας από τα εναέρια μέσα.

Σημειώνεται ότι από προχτές το απόγευμα 5-8-2021, εκκενώθηκε και το Κέντρο Φιλοξενίας Αλλοδαπών στη Μαλακάσα, και περίπου 2.000 άτομα που ήταν εκεί μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στη Ριτσώνα.

Το τρίτο μέτωπο προς Άγιο Στέφανο είναι επίσης σε πλήρη εξέλιξη στις άκρες του οικισμού και έχει κάψει σπίτια στο Πευκόφυτο και στον οικισμό Ποντίων, ενώ συνεχίζει να κινείται περιμετρικά της Λίμνης του Μαραθώνα, επίσης αργά αλλά σταθερά. Και εκεί γίνεται μάχη για να μην προχωρήσουν οι φλόγες, αλλά δεν έχει ελεγχθεί σε κανένα σημείο.

Στο υπόλοιπο τμήμα της τεράστιας πυρκαγιάς που έχει εξαφανίσει σχεδόν το υπέροχο δάσος της Βόρειας Αττικής οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν συνεχείς αναζωπυρωσεις σε όλη την έκταση της από το ύψος του Κρυονερίου και μέσα στις Αφίδνες, την Ιπποκράτειο Πολιτεία και την Δροσοπηγή.

Το μόνο ευχάριστο είναι ότι την νύχτα αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στα Άνω Λιόσια, ανέβηκε στην κορυφογραμμή του Ποικίλου Όρους και απειλούσε να κατέβει προς Πετρούπολη. Η πυρκαγιά αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ άνοιξαν και οι δρόμοι που είχε διακοπεί η κυκλοφορία.

Όσον αφορά στην κατάσταση των άλλων πυρκαγιών, εφιαλτική παραμένει η κατάσταση στην Εύβοια όπου οι φλόγες έχουν προκαλέσει βιβλική καταστροφή, ακόμα μεγαλύτερη από την Αττική, έχουν κάψει πολλά σπίτια και έχουν εξαφανίσει σχεδόν οικισμούς ενώ συνεχίζει με αμείωτη ένταση την ολέθρια πορεία της.

Στην Ολυμπία γίνεται μάχη με συνεχείς πολύ μεγάλες αναζωπυρώσεις, ενώ πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στη Μεσσηνία και στην Ανατολική Μάνη.

Βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

Από χτες έχουν ενταχθεί στις δυνάμεις πυρόσβεσης, πυροσβέστες και αεροσκάφη που έχουν φτάσει από την Γαλλία, την Ουκρανία, καθώς και από την Κύπρο που έφτασαν πρώτοι προχτές ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της χώρας μας για βοήθεια στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Εκατό Ουκρανοί είναι ήδη στην Εύβοια , 82 Γάλλοι στην Αττική, μαζί με 40 Κύπριους πυροσβέστες, όπως επίσης και τα δύο γαλλικά αεροσκάφη και ένα ακόμα καναντέρ από την Κροατία, ενώ από σήμερα εντάσσονται στις δυνάμεις πυρόσβεσης 16 Ισραηλινοί πυροσβέστες και τα δύο σουηδικά αεροσκάφη air tractor, ενώ αναμένονται σήμερα από την Ρουμανία 112 πυροσβέστες με 23 οχήματα και τρία ελικόπτερα σούπερ πούμα από την Ελβετία. Δύο ακόμα αεροσκάφη από την Κύπρο επιχειρούν στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική αυτή την ώρα στις πυρκαγιές από στις πυρκαγιές ισχύουν τα εξής:

Στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 5η Αυγούστου, στην περιοχή Βασιλικά Πάρνηθας, επιχειρούν 720 πυροσβέστες με 40 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 215 οχήματα, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 3 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων 1 συντονιστικό. Συνδρομή παρέχουν ως πεζοπόρα τμήματα 40 πυροσβέστες από τη Κύπρο, 80 πυροσβέστες από Γαλλία και 16 από Ισραήλ. Επίσης, συνδρομή παρέχουν ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, η ΕΛ.ΑΣ., εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες της 3ης Αυγούστου, στην Βόρεια Εύβοια είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 246 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 66 οχήματα και 1Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν 100 πυροσβέστες ως πεζοπόρο τμήμα από την Ουκρανία. Επίσης, συνδρομή παρέχουν το Λιμενικό Σώμα, ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 4η Αυγούστου στις περιοχές, Αρχαία Ολυμπία και Λαμπέτι Ηλείας, είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 310 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 105 οχήματα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α., το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 310 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 105 οχήματα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α., το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Μάνη Λακωνίας σε είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 25 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ. σε είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 25 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 4η Αυγούστου, στην Μέλπεια Μεσσηνίας, είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 95 πυροσβέστες, με 3 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 25 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.