Φωτιές - Κατερίνα Ιωαννίδου: ένα τεράστιο “συγγνώμη” στους γονείς του Βασίλη που χάθηκε

Συγκλονίζει η εθελόντρια δασοπυροσβέστης με το μήνυμα της προς όλους τους Έλληνες και την περιγραφή του περιστατικού με το σπίτι εθελοντή που κάηκε, ενώ εκείνος βοηθούσε συμπολίτες του.

«Εμείς ότι μπορούμε θα το κάνουμε για να σώσουμε σπίτια, φυσικό πλούτο και ζωές», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», η εθελόντρια δασοπυροσβέστης, Κατερίνα Ιωαννίδου, οι φωτογραφίες της οποίας, που τράβηξε από το πεδίο της μάχης με τα πύρινα μέτωπα η φωτογράφος Τατιάνα Μπόλαρη του πρακτορείο Eurokinissi, έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο.

Όπως είπε, το μήνυμα που θέλει να στείλει προς όλους είναι ότι «όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πρέπει να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα πολιτικά, τα κόμματα, ποιος έκανε, ποιος δεν έκανε…. Αυτήν την ώρα, στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι, έστω να δώσουμε ένα μπουκάλι νερό στους πυροσβέστες, που δουλεύουν 60 και 70 ώρες… Εμείς βρέχαμε το οδόστρωμα για να δροσίσει και να μπορούν να κάτσουν για λίγη ώρα για να ξεκουραστούν».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στον εθελοντή δασοπυροσβέστη από την ομάδα των Αφιδνών, το σπίτι του οποίου κάηκε, ενώ εκείνος έτρεχε να προσφέρει βοήθεια σε άλλους πολίτες και να σβήσει φωτιές από άλλα σπίτια.

Η Κατερίνα Ιωαννίδου, ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό. Όπως είπε, «Καιγόμασταν, δεν είχαμε νερό στις υδροφόρες, δεν είχαμε καθόλου νερό. Τελικώς, κάηκε το σπίτι. Μας παρέδωσε τον σκύλο του, μας είπε “είναι το μόνο που μου απέμεινε, πάρτε το”, λέγοντας μας και που θα τον βρούμε. Δεν τον βρίσκαμε αργότερα, τον παραδώσαμε στο Ολυμπιακό Χωριό τον σκυλάκο και σήμερα έμαθα ότι τον βρήκε».

Η εθελόντρια δασοπυροσβέστης συγκλόνισε όταν είπε «θέλω να πω ένα τεράστιο λυπάμαι και ένα τεράστιο συγγνώμη στους γονείς του δικού μας Βασίλη που χάθηκε και ένα ευχαριστώ σε εκείνους που με βοήθησαν κι εμένα να γυρίσω στο σπίτι μου σώα».



Στην εκπομπή παρενέβη και η Ειρήνη Μάλεση, η εθελόντρια δασοπυροσβέστης που επίσης έχασε το σπίτι της από την φωτιά, ενώ εκείνη έσβηνε τις φλόγες που απειλούσαν άλλα σπίτια.

Όπως είπε στην ίδια εκπομπή, «το σπίτι μου κάηκε τελείως. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι εκείνη την στιγμή. Εγώ ήμουν στο έργο. Πηγαίναμε, ειδικά την πρώτη και την δεύτερη ημέρα, σβήναμε ένα σπίτι, φεύγαμε να πάμε στο άλλο. Γυρνάγαμε το βλέμμα μας, βλέπαμε κάτι και αμέσως πηγαίναμε».

«Πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι με δύναμη και κουράγιο κι ότι έχει γίνει εύχομαι πραγματικά ο χρόνος να το σβήσει για όλους», όπως επεσήμανε.

